粵車南下｜運輸署暫接獲約700宗申請　未有公布首日預約來港數字

粵車南下入境香港市區下周二（23日）凌晨零時起推出，首輪有1700人中籤，香港運輸署至今收到內地部門轉交約700宗申請，即佔中籤者約4成。運輸署今日（18日）未有公布多少宗申請已獲批，亦沒透露有多少粵車已預約首日出行來港，解釋相關數字每日都有動態變化，暫未有準確數字。



對於內地社交平台「小紅書」 及有傳媒接獲個案指，有廣州車主稱首輪登記未有中籤，但其後收到內地邀請成為「特邀」車主於粵車南下首三日來港。運輸署發言人表示，不會評論內地聯絡車主的方式，重申運輸署是收到內地部門轉交的申請後再按既定程序處理。



運輸署今日就「粵車南下」入境市區部份舉行技術介紹會。（運輸署圖片）

「粵車南下」所使用的香港車牌由「FT」兩個字母和四位數字組成，牌照分為黃色（車尾）和白色（車頭）。（廣州日報）

已收到700宗申請 佔中籤者四成

運輸署表示，首批受理中籤申請的1,700個名額，已收到超過700宗申請，佔總申請名額約四成。首批內地私家車預計將於下周二凌晨正式進入香港市區，車主需事先安裝本地車牌及「易通行」系統。運輸署稱，未有首日來港粵車數量等數字。若內地車輛嚴重違規，將考慮取消其進入香港的資格。

有廣州車主稱不中籤但收到內地邀請首日批港 運輸署：不評論

對於內地社交平台「小紅書」 及有傳媒接獲個案指，有廣州車主稱首輪登記未有中籤，但其後收到內地邀請成為「特邀」車主於粵車南下首三日來港。運輸署表示不評論內地如何聯絡車主。至於申請程序被指複雜，運輸署指「粵車南下」是新計劃，有申請文件填錯日期格式，署方須花費時間澄清。

申請粵車南下內地車主，需到內地指定驗車中心驗車。（資料圖片/廖彥雄攝）

