周守仁發聖誕文告　稱大埔火災讓人意識生命脆弱　倡歡迎移民

天主教香港教區主教周守仁日前發出聖誕文告，提到大埔宏福苑火災讓人深深意識到生命的脆弱，但認為聖誕節意味著清晰的出路， 讓人們通往嶄新而充滿希望的人生。其文告中亦提到不同的本地議題，提到要做好應用人工智能的倫理教育、鼓勵非傳統教育模式，又認為要懷著同理心去聆聽和理解青年，為他們締造希望。



文告又提到移民問題，稱歧視非主流文化只會傷害香港，呼籲歡迎移民，又以耶穌為例子，指耶穌一家也是移民，因躲避當時統治者的死亡威脅而逃往埃及。



國際議題上，周守仁指戰爭幾乎每日發生，造成無謂殺戮；一些國家以極端主義對抗極端主義，形成惡性循環；經濟改善不足，令中產與勞動階層難以重燃希望，富者愈富、貧者仍在掙扎。



天主教香港教區主教周守仁日前發出聖誕文告。

周守仁在聖誕文告中，首先提到最近發生在大埔的嚴重火災，再次讓人深深意識到生命的脆弱，但認為在悲傷之中仍慶祝聖誕的原因，是因為聖誕節意味著人們擁有了清晰的出路， 通往嶄新而充滿希望的人生。

談到世界局勢，周守仁指戰爭幾乎每日發生，造成無謂殺戮；一些國家以極端主義對抗極端主義，形成惡性循環；經濟改善不足，令中產與勞動階層難以重燃希望，富者愈富、貧者仍在掙扎。他又指，雖然金融業有復甦跡象，但本地經濟復甦依然緩慢。

談到「人性」，周守仁指出天主子接納了複雜的人性，使其重新變得尊貴。他認為人性雖不完美，但這種不完美正是人性的美麗之處，讓人懂得體恤、憤怒或渴望原諒。他提醒大眾不要利用人性來嘲諷他人的不足，否則會導致自我毀滅，應致力滋養內在的美善。

周守仁又指，人工智能是今年最為人關注的新聞，若能明智運用，可處理生活中功能層面的事務，帶來保護與發展，但認為人工智能無法與人建立情感關係。他又提到要處理應用人工智能的倫理困境，應從教育著手，讓學生能批判地理解它對個人以至全球發展的潛在風險。

談到教育，周守仁認為，香港的教育仍聚焦於以功利主義為導向，仍未以關懷和尊重去看待青年的個體性，又強調教育將孩子塑造成千篇一律，亦非為勞動市場輸送畢業生。他鼓勵非傳統教育模式，讓青年能夠在合適的平台上展現才華。

他又提到香港的青年問題，稱貧困青年缺乏自信的問題在香港出現，家境較好的青年亦面對無止境的競爭，稱「跟隨你的心」這句常對青年說的話已成為空洞的口號，認為若想在饋贈的節日回饋社會、為青年締造希望，首要是以同理心聆聽與理解，並向青年探究真正需要，令付出能得到青年認同。

周守仁在文告結尾提到移民問題，指香港歷來都是一座移民城市，有著跨文化性的特徵，認為歧視非主流文化只會傷害香港，認為需要敞開胸懷，「歡迎移民，讓他們在我們的城市蓬勃發展」。他又以耶穌為例子，指耶穌一家也是移民，因躲避當時統治者的死亡威脅而逃往埃及。