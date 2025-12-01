大埔火災｜周守仁：很多人仍掙扎　夏志誠：天主不欲見但有人犯錯

香港教區主教周守仁樞機昨日（11月30日）到大埔區探訪教友及慰問災民，與部分災民相擁而哭。他祈禱時表示「在世嘅人好多都仍然掙扎緊，仍然係問緊點解」，希望大埔堂區可以成為失去家園的災民的聚腳點。



今日（12月1日）輔理主教夏志誠則發布錄音，表示很難相信在香港發生如此一個從未想過的悲劇，稱：「我們中間一定有人犯了錯，上主也不希望這事情發生，但人的疏忽甚至是罪過，才讓這件事出現。」他寄語一眾教徒在無奈之中轉向天主，便不會孤單。



香港教區主教周守仁樞機昨日（11月30日）到大埔區探訪教友及慰問災民，與部分災民相擁而哭。（「沸點」facebook圖片）

周守仁周日到大埔探望災民

香港教區主教周守仁樞機在及甘寶維副主教昨日到大埔堂區主持感恩祭、探訪教友及慰問災民。及後周守仁與一些教友到宏福苑前一起祈禱，有災民遇到他時情緒激動，眾人相擁而哭。

天主教香港教區青年的新媒體平台「沸點」於facebook亦有發布周守仁，於大埔聖母無玷之心堂為災民祈禱的片段，祈求死者能夠安息，又指「在世嘅人好多都仍然掙扎緊，仍然係問緊點解」。

我們人的語言很有限，但是祢愛的語言就是無限。我們求祢以祢愛的語言和生命繼續轉化，讓這個危機、這件慘烈的事，都能夠幫我們這個堂區成為真真正正本地的堂區。特別為失去家園的朋友，堂區成為他們的一個聚腳點。 天主教香港教區主教周守仁樞機

夏志誠：震驚過後是難過 也質疑究竟是天災或人禍

輔理主教夏志誠今日（12月1日）亦於「沸點」發佈講道錄音，表示不少人心裏仍然很困擾、很難過。他分享《聖詠》第34篇19節：「上主親近心靈破碎的人，他必救助精神痛苦的人。」

當我們看到大火的畫面時，真的很震驚，很難相信竟然在香港── 一個如此現代化、號稱安全的城市──會發生這樣一個從未想過的悲劇！震驚過後是難過，也會質疑究竟是天災或人禍，想知道是否有人負責任，但這些問題往往沒有太多意義。 天主教香港教區輔理主教夏志誠

輔理主教夏志誠今日（12月1日）發布錄音，表示很難相信在香港發生如此一個從未想過的悲劇。（資料圖片/黃寶瑩攝）

夏志誠：中間一定有人犯了錯 無奈中轉向天主

他說天主會近心靈破碎的人，並救助精神痛苦的人，又指天主對於悲劇發生也會難過，希望信徒在無奈之中轉向天主，就不會孤單。

讓我們轉向祂，因為祂一直守候著我們。我相信，當這場悲劇發生時，天主也難過。我們中間一定有人犯了錯，上主也不希望這事情發生，但人的疏忽甚至是罪過，才讓這件事出現。 天主教香港教區輔理主教夏志誠

