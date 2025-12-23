迎2026年｜旅發局跨年倒數Air Supply等演唱　會展現巨型倒數時鐘

2026年將至，惟大埔宏福苑五級奪命大火後社會氣氛哀傷，今年除夕不設煙花匯演。旅遊發展局今日（23日）公布，跨年倒數活動由今年12月31日晚上11時30分至明年1月1日凌晨0時10分，在中環遮打道行人專用區舉行，屆時國際殿堂級組合Air Supply、本地歌手馮允謙和雲浩影(Cloud)將會登場演唱。



此外，參與「光影匯．中環」的8幢建築物外牆，將以巨型倒數時鐘及光影圖案，上演長約3分鐘的光影表演，而灣仔會展玻璃外牆則呈現巨型倒數時鐘，與市民及旅客一同倒數。



旅發局公布，今年的跨年倒數活動由今年12月31日晚上11時30分至明年1月1日元旦凌晨0時10分，在中環遮打道行人專用區舉行，將結合歌手及燈光表演，傳遞正能量與祝福。

馮允謙雲浩影獻唱 兒童合唱團及警察銀樂隊參與

音樂演出包括國際殿堂級組合Air Supply矚目登場，本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱，同場還有兒童合唱團及警察銀樂隊參與。

國際殿堂級組合Air Supply矚目登場。（旅發局圖片）

本地歌手馮允謙現場獻唱。（資料圖片）

本地歌手雲浩影現場獻唱。（資料圖片／陳順禎攝）

「光影匯．中環」8幢建築物上演3分鐘光影表演

參與「光影匯．中環」的8幢建築物外牆，將以巨型倒數時鐘及光影圖案，與市民及旅客一起倒數，上演長約3分鐘的光影表演，主題為「新希望、新開始」，向現場及全球觀眾送上祝福，一同邁進2026年。

灣仔會展玻璃外牆呈現巨型倒數時鐘

中環遮打花園及愛丁堡廣場將設置大型屏幕，直播跨年倒數現場活動；尖沙咀文化中心外牆將以投影直播活動盛況。灣仔會展玻璃外牆則呈現巨型倒數時鐘，讓市民及旅客倒數至元旦凌晨0時，迎接新一年來臨。

無綫電視、ViuTV、HOY TV及港台等同步直播

旅發局將透過多個媒體及平台直播，包括旅發局官網及社交平台；ViuTV 99台、ViuTV 網站及應用程式；無綫電視81台、HOY TV 77台；港台電視32、港台網站及應用程式。直播訊號同時發放供本港電子媒體使用。

+ 8

旅發局衛星向全球轉播現場盛況

旅發局將同步透過衛星向全球轉播現場盛況，與身處世界各地的觀眾一同倒數。為配合活動舉行，當晚將有特別交通及運輸安排，公眾應密切留意有關政府部門的詳細公布。

全港同時有多項跨年倒數活動，包括香港迪士尼樂園舉行的「跨年倒數對時刻」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

香港迪士尼及西九文化區同日辦倒數活動

此外，除夕當日全港同時舉行多項跨年倒數活動，包括香港迪士尼樂園舉行的「跨年倒數對時刻」、西九文化區首次舉辦的跨年倒數音樂會等。旅發局官網亦介紹全港不同倒數活動，方便市民及旅客規劃節目及行程，一同倒數、踏入2026年的重要時刻。