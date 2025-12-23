聖誕節臨近不少市民提早離港　一家三口赴東京　地震預測毋礙心情

聖誕節將至，不少市民今日已提早離港，部份人一家大小到機場出發外遊歡渡節慶。有一家三口趁長假期前往東京旅遊，稱因日圓匯率低，赴日旅遊化算，留意到日本地震評估，但會繼續保持輕鬆心情。另有市民稱，聖誕節假外遊較留港開心，再次到訪台灣因美食吸引。



林太稱雖然留意到日本地震預測，但會保持輕鬆心情去遊玩。（洪戩昊攝）

機場大堂傍晚人流暢旺，不少港人到櫃位辦理登機手續。日本近月地震頻繁，近日又發出首都直下型地震的災情預測，不過無阻港人赴日。林氏一家三口出發到東京旅遊，林太表示，留意到日本地震預測，但會保持輕鬆心情去遊玩。

她表示，日圓匯率持續低位，是其中一個到日本旅遊的誘因，最重要是希望與小朋友外遊，一家人共渡美好時光。兒子對赴日雀躍，稱期待到東京買衣服。

聖誕外遊更開心 再訪台灣因美食吸引

除了日本外，台灣也是另一個港人熱門旅遊地點。黃先生與家人趁聖誕假到台北旅行，他表示，曾想過留港過聖誕，感受節日氣氛，最終認為旅行會較為開心，可尋更多新奇玩意。他說，台北美食十分吸引，令他希望再次到訪。

黃先生（右）表示其實也想留在香港過聖誕、感受聖誕氣氛，但認為去旅行會比較開心，因為有多點新奇的東西遊玩。（洪戩昊攝）

有市民赴多倫多過聖誕 探親兼體驗滑雪

另有市民選擇更遠目的地。潘小姐帶同女兒到多倫多探親，形容第一次在多倫多過聖誕，期待感受當地節日氣氛。她續說，女兒未試過滑雪，二人已計劃一試體驗。

雖然聖誕假不長，但潘小姐依然打算帶女兒遠赴多倫多探親。（洪戩昊攝）