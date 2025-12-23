迎2026年｜聖誕元旦假期料1152萬人次出入境　周四為陸路口岸高峰

2026年將至，由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組，今日（23日）公布聖誕節及元旦假期的最新情況及安排，料今年聖誕節及元旦假期期間有約1,152萬人次，包括香港居民及訪客經各口岸進出香港。其中約有965萬人次經陸路口岸進出香港，預計出境高峰期為聖誕節12月25日聖誕節（本周四），出境人次約68.9萬；入境高峰期為12月28日（下周日），入境人次約69.5萬。



入境處呼籲，所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關。香港居民外遊時如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線。



聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日出發，而機場放置了不同聖誕裝飾，增添節日氣氛。（黃寶瑩攝）

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日到機場，乘搭飛機到外地過聖誕。（黃寶瑩攝）

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日出發，機場櫃位有較多人辦理登機手續。（黃寶瑩攝）

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日出發，機場櫃位有較多人辦理登機手續。（黃寶瑩攝）

陸路出入境高峰期分別是12月25日及12月28日

今年聖誕節及元旦假期期間（2025年12月24日至28日、2025年12月31日至2026年1月4日），入境事務處預計約有1,152萬人次，包括香港居民及訪客，經各海陸空管制站進出香港。

入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有965萬人次經各陸路邊境管制站進出香港，預計陸路出境高峰期為聖誕節12月25日，出境人次約68.9萬，入境高峰期為12月28日，入境人次約69.5萬。

入境處估計，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有22.5萬、20.1萬及16.1萬人次出入境。

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日到機場，乘搭飛機到外地過聖誕。（黃寶瑩攝）

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日到機場，乘搭飛機到外地過聖誕。（黃寶瑩攝）

港府與深圳政府商討延長除夕關口 詳情稍後公布

因應除夕跨年倒數活動的舉行，香港與深圳政府已商討延長除夕的關口服務時間。內地口岸部門已經按程序要求，上報國家口岸部門審批，詳情盡快公布。而港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗口岸在除夕夜如常24小時通關。

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道，以疏導人流及車流。入境處亦增派保安人員，協助維持旅客過關秩序。

另一方面，入境處連同警務處、海關和港鐵，在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況，在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日出發，而機場放置了不同聖誕裝飾，增添節日氣氛。（黃寶瑩攝）

聖誕新年為外遊高峰，12月23日所見，機場以聖誕裝飾布置，增添節日氣氛。（黃寶瑩攝）

聖誕新年為外遊高峰，12月23日所見，機場以聖誕裝飾布置，增添節日氣氛。（黃寶瑩攝）

入境處籲旅客避免選擇在繁忙時段過關

入境處呼籲，所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。市民及旅客可瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」，取得各陸路管制站過關平均輪候時間、金巴及皇巴的平均輪候時間。

入境處呼籲旅客過關前往內地時，緊記帶備身份證明文件及前往內地的有效旅行證件。香港居民出門前應檢查回鄉卡的有效日期，香港非永久性居民則須帶同其有效的智能身份證、簽證身份書或旅行證件過關。

至於因遺失或補領身份證而獲發申請香港身份證收據的市民，或未滿11歲而已領有香港身份證的兒童，他們應同時帶備有效的旅行證件或回港證過關。

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日出發，機場人流較平日為多。（黃寶瑩攝）

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日出發，機場人流較平日為多。（黃寶瑩攝）

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日出發，機場人流較平日為多。（黃寶瑩攝）

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日出發，機場人流較平日為多。（黃寶瑩攝）

外遊時如需協助可致電入境處熱線

香港居民外遊時如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話︰（852）1868；透過入境處流動應用程式以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。