聖誕外遊｜機管局：所有長期停車位已經泊滿 籲旅客用公共交通
撰文：林子慰
出版：更新：
聖誕及新年假期將至，不少市民外遊，亦有旅客訪港。機管局繼今午（23日）公布，機場四號停車場的長期停車位已經泊滿，到晚上再公布，機場停車場所有的長期停車位已經泊滿，呼籲旅客使用公共交通工具前往機場。
政府料聖誕節及元旦假期有1152萬人次香港居民及訪客出入境
由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組，今日公布聖誕節及元旦假期的最新情況及安排，料今年聖誕節及元旦假期期間有約1,152萬人次，包括香港居民及訪客經各口岸進出香港。其中約有965萬人次經陸路口岸進出香港，預計出境高峰期為聖誕節12月25日聖誕節（本周四），出境人次約68.9萬；入境高峰期為12月28日（下周日），入境人次約69.5萬。
截至下午4時39分，根據香港機場網頁，四號停車場時租及長期停車位已經泊滿，一號停車場還剩158個車位，較遠的11 SKIES停車場則有887個泊車位。除了私家車車位外，輕型客貨車長期及時租停車位亦已全部泊滿。
機管局晚上表示，由於假期人流暢旺，香港國際機場停車場所有的長期停車位已經泊滿，呼籲旅客使用公共交通工具前往機場，亦可在機場網頁及「My HKG」應用程式查閲有關最新停車場泊位數目資料。
