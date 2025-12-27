2025回顧｜五大過江龍攻港　京東收購佳寶　3COINS首日破銷售紀錄

【2025年回顧／零售業／3COINS／大國藥妝／Animate／京東佳寶／毛戈平】2025年過江龍繼續大舉進軍香港，不過相對於2024年內地品牌爭相來港插旗，今年的主角則換成日本人氣品牌，包括生活雜貨3COINS、大國藥妝及Animate，全部開業首日都大排長龍，其中3COINS最引起哄動，首日銷售額更打破品牌1994年創立以來單日銷售紀錄。



不過，內地過江龍仍然不容忽視，香港佳宝食品超級市場被內地電商平台京東收購後，半年以來推出三次全線八折優惠，共計長達8日，挑戰本地兩大超市集團地位。另內地高端美妝品牌毛戈平去年在港交所上市，吸引眾多投資者關注，今年10月又進駐尖沙咀海港城，創辦人擬明年再辦化妝學校。



雖然今年有多個陪伴港人長大的品牌黯然離開，不過也有多個過江龍品牌來港擴展業務，或是收購香港品牌，主要涉及零售行業，包括以下數個較著名的品牌︰

3COINS攻港首店插旗銅鑼灣 首日即打破集團銷售紀錄

日本人氣生活雜貨店「3COINS」首店位於銅鑼灣希慎廣場B2層，提供逾2,500種雜貨，包括洗衣用品、家居擺設等，更稱全以實惠的價格發售。該店7月18日開幕首日大排長龍，其後3COINS香港母公司YAICHI集團宣布，首日銷售額打破品牌自1994年開業以來單日銷售紀錄。3COINS將於明年2月在葵芳新都會廣場開第二分店。

大國藥妝選址尖沙咀開設首間海外分店

日本連鎖藥妝店「大國藥妝」創立於1988年，號稱「全日本第一便宜」，在總部大阪市開設大量分店，由於聘有操流利中文的店員，深受中港台的旅客歡迎。直至今年8月7日，集團首間海外分店在尖沙咀開幕，立即吸引大量市民專程「掃貨」，店內人流絡繹不絕。

翻查資料，該集團近年積極拓展香港市場，去年10月在社交媒體公布，全球旗艦店提供直送香港服務，只要其平台買滿8,888日圓（折合約486港元），即可享受國際免運費優惠。

內地電商京東收購佳寶超市 半年三度推八折優惠

內地電商企業京東今年8月15日公布，已完成收購香港佳寶食品超級市場，意味京東正式進軍香港實體零售領域。佳寶被收購後採取積極進取的策略，隨即在今年8月16日至月18日，一連三日在香港推出「全場8折大促活動」，10月更引入江蘇直運抵港的大閘蟹。

截至今年12月26日，若連同正在推行的「聖誕大促銷」，即半年來先後推出三次全線八折優惠，共計長達8日，每次都吸引大批街坊購物，挑戰本地兩大超市集團地位。

日本動漫店Animate撤出香港5年回歸 開業首日商場打蛇餅

日本動漫周邊連鎖店Animate自2020年撤出香港後，相隔5年再度回歸，在12月23日在旺角T.O.P開業，首日引來無數動漫迷在商場「打蛇餅」。這一次店家除了帶來日本直送的最新動漫商品外，更引入日本大受歡迎的「Gratte」飲品及曲奇，顧客可選擇心儀的動漫角色圖案印在飲品上，絕對是香港動漫迷的朝聖地標。

內地高端美妝品牌毛戈平上市兼攻港 明年辦化妝學校

內地高端美妝品牌「毛戈平」（MAOGEPING）創立於2000年，至今在內地擴展至逾430間門店。去年12月10日，毛戈平在港交所主板成功上市，成為「港股國貨高端美妝第一股」，首日股價大漲，吸引眾多投資者關注。

直至今年10月，毛戈平在尖沙咀海港城設立首間專櫃，成為內地首個在香港開設獨立專櫃的美妝品牌。品牌創辦人毛戈平早前向《香港01》透露，明年4月將在港開辦化妝學校。