2025回顧｜戲院洗牌　銀幕增、座位極微減　6個戲院「第一」即看

2025年香港戲院有過結業潮，包括新光、新寶、嘉禾院線及部份MCL戲院，多與租約期滿、市場環境改變有關，總計有約十間戲院結業、易手或轉場，但同時有新影院承接址繼續經營，中資院線亦積極擴張，市場洗牌。



到底一輪洗牌後，香港戲院的銀幕數及座位數是增是減？就讓數字來說話。根據香港戲院商會最新數字，截至本月，全港戲院共52間，銀幕共有271張，座位則有39,388個。與今年1月數字相比，戲院少了三間，但銀幕數倒增4張，座位少了300多個，不足1%。溫故知新，香港戲院有6個「第一」（包括首個與最高），一文即看。



北角新光戲院2025年3月3日結業，當晚有大批戲迷及市民到來見證。(資料圖片/梁鵬威攝）

2025年有什麼戲院結業？

．北角新光戲院：3月3日結業，由教會接手。

．旺角新寶戲院：3月31日結業，原址擬重建。

．嘉禾黃埔戲院：4月10日結業，由新光接手。

．MCL康怡戲院 ：5月27日結業，由兒童遊樂場承租。

．海運戲院：6月1日結業。

．嘉禾MegaBox：6月8日結業，由影藝戲院接手。

．嘉禾銀河廣場：6月28日結業。



2025年有什麼戲院易手？

．奧海城the sky (原嘉禾The Sky)由上海星軼影院的星達院線接手

．屯門StagE (原嘉禾StageE)由上海星軼影院的星達院線接手

．嘉禾大埔 (原嘉禾大埔)由上海星軼影院的星達院線接手

．嘉禾黃埔 (由新光接手)

．MegaBox (由影藝接手)



尖沙咀海運戲院2025年6月1日結束營運，56年歷史劃上句號。當晚尾場重映李小龍經典電影《唐山大兄》，戲票一早沽清，全院滿座。(資料圖片/梁鵬威攝）

尖沙咀海運戲院2025年6月1日結束營運，56年歷史劃上句號，掛在入口上方的「海運戲院」招牌，在6月2日凌晨也拆掉。（資料圖片/梁鵬威攝）

香港有幾多間戲院？

．根據香港戲院商會最新數字，截至本月，全港戲院共52間，分佈在港島區12間，九龍區19間，新界區21間。

香港戲院共有幾多銀幕及座位？

．銀幕方面，港島區有51張，九龍區117張，新界區103張，合共271張銀幕。

．座位方面，港島區有6,278位，九龍區18,547，新界區14,563，合共提供39,388個座位。

2025年戲院多了還是少了？

香港戲院商會今年1月數字顯示，當時有55間戲院，分佈在港島區14間、九龍區21間及新界區20間。與12月數字相比，即在年底，香港戲院少了三間，港島及九龍各少了兩間，新界區反增了一間。

銀幕總數增4張 座位數減不足1%

今年1月，全港戲院共有267張銀幕及39741個座位，與12月數字相比，即在年底，銀幕總數實則多了四張，而座位數略減353張、即0.8%。

根據香港戲院商會最新數字，截至2025年12月，全港戲院共52間，銀幕共有271張，座位則有39,388個。與今年1月數字相比，戲院少了三間，但銀幕數倒增4張，座位少了300多個。(資料圖片/莫家文攝)

香港戲院6個「第一」是什麼？

1.香港第一間戲院係邊間？

「同慶戲園」(Tung Hing Theatre 1867) ，位於上環街市街 (後稱普慶坊) 與墳墓街(後稱普仁街)之間，「同慶戲園」1910年代初結業。

2.香港座位第一寬闊戲院係邊間？

「碧麗宮戲院」(Palace Theatre) 位於銅鑼灣世界貿易中心1979年11月14日開幕，在當時被譽為全香港唯一一所最豪華商級戲院。

3.香港第一最多銀幕戲院係邊間？

PREMIERE ELEMENTS 及 K11 Art House 各有12張銀幕。

4.第一間使用電腦售票係邊間戲院？

香港灣仔巴路士街的京都戲院，於1989年開始使用，但當時只是雛型，其後UA院線、百老匯院線及嘉禾院線相繼效尤，並普遍使用。

5.第一間迷你戲院係邊間？

「京華戲院」(Captial Theatre)位於深水埗東京街，1982年年中開業。

6.第一間有冷氣戲院係邊間？

「娛樂戲院」(King's Theatre) 位於皇后大道中，雲咸街與德忌笠街之間，建於1931年，已於1990年拆卸，改建成現今之娛樂行。