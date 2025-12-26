2025年天文台回顧｜破4個最熱紀錄　14次掛波、5場黑雨創歷年新高

2025年踏入尾聲，天文台今晚（26日）在社交平台發布《2025年天文台頒獎典禮》總結全年天氣。結果顯示，因今年本港天氣不穩，高溫多雨及颱風接連來襲的極端天氣，不論在氣溫、颱風或是雨量，均打破天文台歷年多個紀錄。



當中包括最熱復活節、最熱小暑、最熱10月、最熱寒露；14次發出熱帶氣旋警告，創戰後掛波最高次數；5場黑雨創歷年最高，其中8月5日再破8月單日雨量紀錄。這些數據均為截至今年12月23日，下文詳盡講述。



▼10月18日 天晴酷熱▼



+ 3

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

氣溫記錄︰最熱復活節、最熱小暑、最熱10月、最熱寒露

．平均氣溫24.4度，較正常高出0.9度，創下4個最熱紀錄，包括最熱復活節、最熱小暑、最熱10月、最熱寒露。



．酷熱天氣日數及熱夜日數，分別為53日及54日，同創歷年第三高。



．創下有紀錄以來最早出現酷熱天氣日子，以及最遲出現熱夜日子，分別是4月15日及10月19日。



．天文台總部6月10日錄得今年最高氣溫35.6度，平6月最高氣溫紀錄。



+ 6

+ 22

14個熱帶氣旋襲港刷新戰後掛波次數最高。（天文台《2025年天文台頒獎典禮》截圖）

颱風記錄︰14個襲港刷新戰後掛波次數最高

．熱帶氣旋韋帕及樺加沙分別在7月及9月襲港，天文台兩度發出10號風球，平1964年創下的紀錄。



．14個熱帶氣旋襲港，刷新戰以來掛波次數最高紀錄，其中11個更闖入香港500公里範圍。



．僅8月曾發出四次熱帶氣旋警告信號，平戰後以來紀錄。



▼8月5日 黑色暴雨警告生效11小時▼



+ 5

+ 10

2025年7月29日至8月14日，天文台五度發出黑雨。（天文台網頁截圖）

雨量破紀錄︰一年五度發出黑雨 破8月單日雨量紀錄

．全年五度發出黑色暴雨警告信號，打破一年內黑雨生效次數紀錄。其中8月2日至8月5日期間，短短4日內需三度發出黑雨。



．天文台總部8月5日錄得雨量368.9毫米，打破8月的單日雨量紀錄。



▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



+ 6

▼8月2日 黑色暴雨警告再度生效▼



+ 4

天文台︰全年平均相對濕度有望平歷年最低紀錄

天文台表示，雖然今年下了多場暴雨，但全年累積雨量為2,557毫米，只較正常值高5%，原因在於今年雨量不平均，全年80%雨量只集中在7月至9月，其餘大部份月份乾燥，因此全年平均相對濕度，很大機會平歷年最低紀錄。

至於颱風方面，由於今年西北太平洋海面溫度較正常偏高，而且副熱帶高壓脊很多時候向偏西伸展，有利於西北太平洋或南海形成的熱帶氣旋移向南海北部，導致今年襲港的颱風較多。