聖誕節｜運輸署料口岸人流多　籲及早計劃行程　東鐵等將加強服務

運輸署預計，聖誕節長周末期間，會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各陸路管制站，各公共運輸會加強服務。署方呼籲跨境出行人士盡量使用公共交通工具往來香港和內地或澳門和及早計劃行程，預留充裕交通時間。



運輸署預計，聖誕節長周末期間，會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各陸路管制站。（資料圖片/夏家朗攝）

署方指，已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商加強服務，包括：增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次，有需要時可達最高峰時平均約1分鐘1班；增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次，有需要時可達最高峰時平均約2分鐘1班；增發跨境直通巴士配額以加強服務。

此外，連接各陸路管制站的本地專營巴士B線的班次，會多於一般周末，相關營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求；港鐵亦會加強東鐵線來往金鐘至羅湖或落馬洲站的列車服務。

運輸署呼籲市民考慮於非繁忙時間出行，在候車期間應遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。（夏家朗攝）

運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線巴士的等候時間或會較長，乘客應考慮於非繁忙時間出行，在候車期間應遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。

此外，落馬洲管制站及深圳灣口岸可能會實施特別交通安排，跨境私家車在高峰期可能需要較長的等候時間，署方呼籲駕駛人士留意沿途指示，保持忍讓及遵從現場警務人員安排。