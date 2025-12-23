聖誕節｜潮興坐開篷巴士看尖東燈飾 內地旅客稱有上海外灘感覺
【天文台／HKO／聖誕節／平安夜／除夕倒數】尖東一向是觀賞聖誕燈飾的好去處之一，梳士巴利道及麼地道一帶繼續張燈結綵。尖東燈飾續以橙黃色為主調，有網民指有1980年代感覺，有內地旅客認為尖東燈飾頗好看，很有層次，有點上海外灘的感覺；有本地居民則認為1980年代的燈飾漂亮得多，不但數量較多，顏色亦更豐富。
云云尖東燈飾中，始終是梳士巴利道建築的廣告板位置最吸睛。不過，麼地里掛滿雪花亦十分出眾。今年不少旅客及本地居民興起坐開篷巴士看尖東燈飾，可以更加接近觀看。
燈飾吸引不少人到尖沙咀海濱公園一帶，包括來自南京的旅客李小姐。她認為尖東燈飾頗好看、很有層次，有點上海外灘的感覺。她特地來港感受聖誕氣氛，明天會去迪士尼。
有家長帶小朋友到尖東看燈 目標為看防騙吉祥物「提子」
有網民指今年尖東的燈飾有1980年代感覺。市民陳先生認為有部分燈飾的圖案設計有一點像，而整體也頗為美觀。他表示，選擇到尖東看燈飾是因為尖沙咀海濱公園有警方防騙吉祥物「提子」的裝置，亦可收集印章，適合小朋友遊玩。
市民歐先生則認為1980年代的燈飾漂亮得多，不但數量較多，顏色亦更豐富；而現時的尖東亦不及以往熱鬧。被問及為甚麼今年仍選擇到尖東看燈飾，他則指「趁仲有得睇咪睇囉」，因為不知道何時會沒得看。
