聖誕節｜交通及封路安排一文看 港鐵及部份巴士線平安夜通宵行駛
【平安夜地鐵開到幾點？】聖誕節普世歡騰，相信不少港人已準備今晚平安夜（24日）出外歡渡佳節。運輸署公布平安夜及聖誕節的特別交通安排，其中港鐵路線（機場快線、迪士尼線及東鐵線上水至落馬洲／羅湖段除外）提供通宵服務。
警方則將實施三階段封路安排，並在蘭桂坊採取人流管理措施，下文一覽當局相關安排。
▼12月16日 旅發局「冬日小鎮．中環」吸引不少人來觀賞和打卡▼
平安夜蘭桂坊封路安排
運輸署公布，為配合節日節慶活動，平安夜及聖誕節（24日及25日）將實施以下特別交通及運輸安排︰
中環今午2時開始實施封路，相關巴士站、公共小巴站、的士站及泊車位將暫停使用。視乎實際情況，警方或分階段擴大中環一帶的封路範圍，行經受影響地區的巴士及專線小巴路線或需臨時改道、暫停服務及安排調整車站。
運輸署呼籲市民，當出現公眾安全考慮時，警方或在短時間內於尖沙咀區實施臨時交通和運輸措施，包括封路、交通改道、更改或暫停公共運輸服務。
平安夜地鐵開到幾點？
公共運輸服務平安夜（24日）將有以下調整。有關的特別交通及公共運輸安排詳情，市民可瀏覽運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式，或參閱營辦商發出的乘客通告。
．機場快線由香港往機場及博覽館方向的首班車提早開出，由博覽館經機場往香港方向亦會延長服務時間；
．港鐵路線（機場快線除外）由下午3時起分階段加強服務；
．港鐵路線（機場快線、迪士尼線及東鐵線上水至落馬洲／羅湖段除外）提供通宵服務；
．輕鐵線（第505、507、610、614P、615P、706及751號）提供通宵服務；
．港鐵巴士（第506、K51及K54A線）延長服務時間；
．九巴5條特別巴士路線（第N43、N64P、N71、N243及N272號線）12月25日凌晨提供服務；
．九龍及新界區12條九巴路線會延長服務時間；
．九龍3條及新界一條專線小巴路線延長服務時間。
中環至半山自動扶梯系統延長至凌晨1時
運輸署又指，中環至半山自動扶梯系統的運作時間，將於12月24日及25日延長至翌日凌晨1時。
運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方密切留意交通情況，有需要時採取適當措施。
警方將視乎各區當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。市民請留意電台、電視台或「香港出行易」發放的最新交通消息。
▼2025年12月23日 尖東燈飾▼
警方公布，為配合聖誕慶祝活動，平安夜及聖誕節（24日及25日）將在港島及九龍實施人流安全管理措施和特別交通安排。
蘭桂坊安排人流安全管理措施
警方預計大批市民前往蘭桂坊一帶，將視乎現場情況實施人流安全管理措施，市民應保持忍讓，照顧同行小童及長者，並遵從現場警務人員的指示。市民並不應攜帶噴霧劑，或在該區噴灑噴霧劑，以免對在場人士造成危險。
▼12月23日 市民乘搭飛機到外地過聖誕▼
第一階段封路安排
下列道路將於12月24日下午2時至12月25日上午5時禁止車輛駛入，直至道路重開為止，包括︰
．介乎威靈頓街與雲咸街的德己立街；
．蘭桂坊；
．榮華里；
．和安里；
．介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；
．安蘭街。
▼「西九聖誕小鎮2025」12月21日冬至日人頭湧湧▼
第二階段封路安排
警方視乎交通情況，下列道路或於12月24日晚上9時至12月25日上午5時禁止車輛駛入，直至道路重開為止：
．花園道北行部分行車線；
．介乎花園道與砵典乍街的皇后大道中；
．銀行街；
．都爹利街；
．介乎下亞厘畢道與德輔道中的雪廠街；
．介乎花園道與上亞厘畢道的下亞厘畢道西行；
．介乎皇后大道中與德輔道中的畢打街；
．介乎威靈頓街與皇后大道中的德己立街；
．介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街；
．介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；
．介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街；
．介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；
．擺花街。
▼12月12日 Festilumi沉浸式光影樂園開幕▼
第三階段封路安排
警方將視乎交通情況，下列道路或禁止車輛駛入，直至道路重開為止：
．介乎干諾道中與德輔道中的砵典乍街；
．介乎干諾道中與德輔道中的域多利皇后街；
．介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街；
．紅棉路往金鐘道的支路，專營巴士除外；
．亞畢諾道北行。
此外，因應聖若瑟堂子夜彌撒後的人流，介乎堅尼地道與上亞厘畢道的花園道最右線將隨時封閉。
▼2025年除夕元旦煙花匯演▼
交通改道安排、路旁停車位暫停使用
警方視乎交通情況，由12月24日晚上9時至12月25日上午5時，沿上亞厘畢道行駛的車輛或不准左轉入下亞厘畢道。另外位於以下道路的所有路旁停車位，將於12月24日下午1時至12月25日上午5時暫停使用：
．近德己立街的士丹利街；
．安蘭街；
．介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街。
尖沙咀或短時間實施封路和改道
九龍方面，警方或短時間內在尖沙咀實施臨時人流安全管理措施及特別交通安排，包括封路和改道，以維持公共秩序及安全。市民應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。
此外，在上述範圍內違例停泊的車輛，在沒有事前警告的情況下，將被拖走或重複票控。