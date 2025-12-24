動漫專門店Animate進駐旺角　大排長龍須派籌　上海粉絲專程朝聖

再有日本「過江龍」來港開業。日本動漫連鎖店Animate相隔5年後再度回歸香港，昨日（23日）於旺角T.O.P正式營業，首日引來無數動漫迷在商場「打蛇餅」，踏入第二日，人潮絡繹不絕，中午開店前約一小時，店方已須截人龍，改為派籌，漫迷可於下午兩時後開始排隊。



有上海「二次元」粉絲特意來港朝聖，並旅遊3天。他們表示，曾到訪上海和日本當地的Animate，「香港店舖的人（和產品種類）多一點，又有大陸的、又有日本的，感覺是三地中最好的，最期待的。」



日本動漫連鎖店Animate相隔5年後再度回歸香港，人氣旺盛。（廖雁雄攝）

日本動漫連鎖店Animate昨日進駐旺角T.O.P商場 4樓，開幕首日出現「打蛇餅」現象，排隊人龍從4樓至地下。

Animate開幕第二日人流不減，店鋪中午12時營業，開鋪前一小時，門口已大排長龍，圍繞4樓一圈，至少有約150人排隊，目測大多為年輕動漫迷。約早上11時30分，職員已截人龍，改發排隊籌，持籌的漫迷可於下午2時後到場排隊。

+ 3

排首位的黃同學買了約600元產品，他笑言「有少少超出預算」。（廖雁雄攝）

梅窩街坊提早三小時排隊 連續兩日光顧

排首位的黃同學家住梅窩，今早7時起身，約9時到場排隊。他表示，昨日已入場花費約800元，直言未盡興，故今日再來光顧，最終花費約600元，笑言「有少少超出預算」。他稱Animate的貨品多樣化，有CD、色紙等商品，而且有他喜歡的IP（動漫版權）。對於Animate開張，他感到開心，「有新地方可以去」 ，之前一直去旺角信和中心等地購物。

來自上海的張氏兄妹為朝聖香港新店，特意趁學校聖誕假期飛來香港。（廖雁雄攝）

上海粉絲專程來港 兼順道過聖誕 人均消費約三、四千

來自上海的張氏兄妹為「朝聖」，專程趁學校聖誕假期乘飛機來港，順道與家人在港旅遊3天，連同機票及酒店開支，人均消費約3000至4000元。他們本身是「二次元」粉絲，曾到訪上海及日本的Animate，認為三地比較下，香港店最好，「上海定價較貴、日本較遠、香港比較近，人（和產品種類）多一點，又有大陸的、又有日本的，感覺是三地中最好的，最期待的」。

17歲的施同學及黃同學家住屯門，今早11時到場排隊，預計花費400元。（廖雁雄攝）

17歲的施同學及黃同學家住屯門，昨日曾到訪Animate，但因太多人排隊而放棄入場。他們今日有備而來，提早一小時到場排隊。她們表示，因有特定贈品，故選擇開幕期間來購物，預計每人花費400元。