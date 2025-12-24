醫健通「跨境健康紀錄」即日起擴至全港用戶　涵內地20間醫療機構

醫衞局今日公布，醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能即日起，由目前限於合資格使用醫療券的長者，擴展至全港約630萬醫健通用戶，便利更多市民安全地於指定境外醫療機構跨境使用電子健康紀錄，以獲得更連貫的醫療服務。



(香港01製圖)

由即日起，全港所有醫健通用戶在20間指定境外醫療機構接受診症前，可預先透過醫健通「跨境健康紀錄」功能，申請過去三年存放在程式內的電子健康紀錄，用戶隨即會收到「申請二維碼」和「密碼二維碼」。

用戶在指定醫療機構求診時，可向當地醫護人員展示二維碼，讓其在指定網絡瀏覽器上開啟及瀏覽相關健康紀錄，以助診斷和治療。機構每次取覽用戶的健康紀錄時，用戶均會透過其選擇的通訊方式，例如手機短訊或電郵，收到通知，以保障個人醫健通戶口的資料私隱及安全。此外，用戶亦可透過程式的「照顧者」功能，為家人申請使用以上服務。

醫衞局：過程符合兩地法規 保障病人私隱

醫衞局發言人指，因應市民在粵港澳大灣區使用醫療服務的情況越趨普遍，政府一直與內地相關部門及醫療機構緊密溝通，透過醫健通系統，實現便捷及安全的跨境電子健康紀錄使用，強調在過程中確保符合香港與內地法律法規、保障數據安全及病人私隱的大原則。

醫衞局指，未來會繼續有序地推進跨境醫療紀錄互通，務求更有效地支援市民的跨境醫療需求。醫衞局自去年七月起，逐步在香港大學深圳醫院和「長者醫療券大灣區試點計劃」下合共20間醫療機構，推行「跨境健康紀錄」功能，讓合資格領取長者醫療券的長者跨境使用個人醫健通紀錄。截至今年十一月，超過7 800名長者使用「跨境健康紀錄」功能，作出逾9 400宗申請。