聖誕節｜平安夜西九文化區逼爆　市民震驚︰睇聖誕樹要等120分鐘

平安夜（24日）本港各區人山人海，西九文化區今年擺放一棵高逾12米的巨型聖誕樹，吸引大批市民及旅客到場打卡。惟有市民今晚約7時半在社交平台指，現場人流管制非常差，指示不清晰「係咁兜圈」，賞聖誕樹竟需等待120分鐘。



西九文化區晚上9時半發出公告，指由於人流眾多，並正實施單向人流管理措施。前往西九聖誕森林的公眾人士應循香港故宮文化博物館對開的海濱長廊進入，並需輪候較長時間，呼籲公眾人士預留充足時間，遵從現場工作人員及警務人員的指示。



市民晚上約7時半在網上平台稱，現場人流管制非常差，批評指示不清晰「係咁兜圈」，不斷往前走也無法到達聖誕樹的範圍，需要120分鐘才能進入。（Threads／yhlamm圖片）

「西九聖誕森林」有一棵高逾12米的巨型聖誕樹成打卡點

平安夜本港聖誕氣氛濃厚，晚上各區都人山人海。其中西九文化區藝術公園海濱西草坪今年設有「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹，包括一棵高逾12米的巨型聖誕樹，吸引大批市民及旅客到場打卡。

市民指評指示不清晰「係咁兜圈」

有市民晚上約7時半在網上平台稱，現場人流管制非常差，批評指示不清晰「係咁兜圈」，不斷往前走也無法到達聖誕樹的範圍，竟需120分鐘才能進入。

▼「西九聖誕小鎮2025」12月21日冬至日人頭湧湧▼



西九文化區的「西九聖誕小鎮2025」12月21日冬至日人頭湧湧，不少人到來預祝聖誕。（資料圖片／夏家朗攝）

西九文化區強烈建議公眾乘搭公共交通工具進入

西九文化區晚上6時半公布，正實施人潮管理措施及特別交通安排，西九附近道路包括博物館道非常繁忙，所有停車場現已泊滿。西九文化區強烈建議公眾乘搭公共交通工具，不應駕車前往西九。警方正因應實際交通情況於博物館道實施臨時交通管制措施，間歇性封閉博物館道，只准公共交通工具駛入。

西九渡輪已加強服務延長晚上11時

西九文化區又指，公眾人士應預早計劃行程，並遵從現場交通指示，行經西九的小巴及巴士路線會因應情況加強服務，西九渡輪亦已加強服務，並延長服務時間至晚上11時。西九文化區呼籲訪客離開西九時，可沿藝術廣場天橋或博物館道，前往港鐵九龍站或柯士甸站，或乘坐西九渡輪前往港島。

西九文化區的「西九聖誕小鎮2025」12月21日冬至日人頭湧湧，不少人到來預祝聖誕。（資料圖片／夏家朗攝）

西九：前往西九聖誕森林應循故宮文化博物館對開海濱長廊進入

西九文化區晚上9時半再發出公告，指由於人流眾多，並正實施單向人流管理措施。前往西九聖誕森林的公眾人士應循香港故宮文化博物館對開的海濱長廊進入，並需輪候較長時間，呼籲公眾人士預留充足時間，遵從現場工作人員及警務人員的指示，並密切留意指示牌及廣播。

西九附近道路包括博物館道非常繁忙，西九區內所有停車場現已泊滿，管理局強烈建議公眾乘搭公共交通工具，不應駕車前往西九。

▼12月24日平安夜 市民及遊客尖沙咀歡渡佳節▼

