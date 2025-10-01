十一國慶｜西九文化區辦華服嘉年華 有市民盛裝打卡讚有中國氣氛
撰文：董素琛
今日（10月1日）是國慶，本港多個團體均有舉辦慶祝活動，其中有團體在西九文化區藝術公園舉辦「迎國慶．華服嘉年華」活動，展出逾12米高半身「紫霞仙子」花燈等。有市民特意穿上華服到場拍攝，大讚展品漂亮，「好啱中國氣氛嘅感覺」，又認為國慶是值得所有人開心的日子。
今午在西九文化區藝術公園海濱東草坪舉辦的「迎國慶．華服嘉年華」，展出逾12米高半身「紫霞仙子」花燈等，旁有展板寫上「國慶日最緊要係開心」字句。現場所見，大部悻到場觀看者均是外籍人士，他們高舉手機，與展品拍照打卡。
居於荃灣的市民鄧小姐，每逢中國傳統節日均會邀約朋友，穿上華服慶祝。她說，昨日在社交平台小紅書見到「紫霞仙子」花燈，故特意與朋友穿上華服，並帶同小朋友前來觀看、拍照留念。她認為，相關花燈十分漂亮，「好啱中國氣氛嘅感覺」，「我第一次見到嘅時候都覺得好開心」。
鄧小姐認為，今日到場觀看展品的人數較想像中少，但相信在晚上亮燈後人流會上升。對於國慶，她表示，對身為中國人感到十分自豪，「因為覺得中國愈嚟愈好」，認為今天值得所有人開心。
來自武漢的遊客楊先生和王小姐，在媒體上看過相關花燈，故今天特意前來觀看。他們指，花燈十分漂亮和驚艷，感覺比想像更大型，「（看照片時）就這麼小一點，過來這邊看感覺這個就特別大」，稱以往從未有在內地看過類似的展品，認為值得一來。
楊先生和王小姐計劃在港逗留兩天，會觀看今晚的國慶煙花匯演，並對此感到期待。他們稱，此行在港大概會花費數千元，而其中最貴的便是酒店費。
