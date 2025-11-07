西九渡輪11.15起開航　連接西九文化區與中環　下周一送免費船票

西九文化區管理局今（7日）宣布，連接西九文化區與中環的「西九渡輪」服務將於下周六（15日）正式投入服務。為慶祝新設施落成和新航線開通，西九與渡輪及碼頭承辦商富裕小輪有限公司，將送出「西九渡輪」共3,000張成人及500張寵物免費單程船票，於航線開通的首個周末使用。免費船票將於下周一（10日）早上8時起於西九碼頭及中環8號碼頭派發。每人最多可換領兩張免費船票，先到先得，派完即止。



西九碼頭（西九文化區管理局提供）

西九文化區管理局宣布，位於 M+對開海濱的西九碼頭經已完工並即將啟用。連接西九文化區與中環的「西九渡輪」服務將於下周一至周四（10日至13日）試行營運四天，於下周五（14日）下午舉行啟動禮，並於下周六（15日）正式投入服務。

「西九渡輪」 服務連接西九碼頭和中環9號碼頭，船程約8分鐘，每30分鐘一班，服務時間為星期一至五早上8時至晚上10時，星期六、日及公眾假期服務延長至晚上11時。所有船隻均設有冷氣船艙，容許乘客攜同單車及寵物共乘。

「西九渡輪」（西九文化區管理局提供）

成人單程票價20元 攜同寵物另收20元

渡輪單程成人票價為港幣20元，攜同之寵物另外收費，票價同為港幣20元。合資格乘客可享有10元優惠票價，包括3至11歲兒童、65歲或以上長者及殘疾人士。月票售價為港560 元，持票人可於指定月份無限次乘坐西九渡輪，為乘客提供靈活、實惠的出行選擇，乘客可於西九碼頭購買月票。此外，現有水上的士「尖東至中環」航線，亦會改為在西九碼頭上落客。

十二月起開放予私人船隻預約 費用全免

西九碼頭是由西九管理局管理的公眾碼頭。由12月1日起，西九碼頭亦會開放予私人船隻預約使用，停靠船隻上落客。申請人須先到西九網頁的網上預約系統登記船隻，及預約使用碼頭的日期和時段。可預約時段為每日上午7時30分至晚上11時。此項服務費用全免。網上預約系統將於11月10日上午10時開放登記。