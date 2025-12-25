聖誕節｜西九文化區又實施單向人流管制 須從海濱長廊入聖誕森林
今日（25日）聖誕節各區繼續人山人海，西九文化區今年擺放一棵高逾12米的巨型聖誕樹，吸引大批市民及旅客到場打卡。西九文化區下午5時半公布，由於人流眾多，正實施單向人流管理措施，前往西九聖誕森林的公眾人士應循香港故宮文化博物館對開的海濱長廊進入，並需輪候較長時間。
西九文化區：前往西九聖誕森林需輪候較長時間
西九文化區表示，呼籲公眾人士預留充足時間，遵從現場工作人員及警務人員的指示，並密切留意指示牌及廣播。區內現時人流眾多，並正實施單向人流管理措施，前往西九聖誕森林的公眾人士應循香港故宮文化博物館對開的海濱長廊進入，並需輪候較長時間。
警方間歇性封閉博物館道 只准公共交通工具駛入
文化區又表示，西九附近道路，包括博物館道非常繁忙。西九區內所有停車場現已泊滿。管理局強烈建議公眾乘搭公共交通工具，不應駕車前往西九。警方正因應實際交通情況於博物館道實施臨時交通管制措施，間歇性封閉博物館道，只准公共交通工具駛入。
管理局呼籲訪客離開西九時可沿藝術廣場天橋或博物館道前往港鐵九龍站或柯士甸站，或乘坐西九渡輪前往港島。
