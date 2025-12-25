聖誕節｜西九金光聖誕樹打卡需排隊逾90分鐘　參觀者為睹漂亮景色

今（25日）是聖誕節，大批市民外出歡渡佳節。西九文化區「西九聖誕森林」，逾12米高的巨型聖誕樹甚受歡迎，再度實施單向人流管制，今晚約6時30分，參觀者要沿海濱長廊排隊入場，需時至少90分鐘。有市民已等候兩小時仍未成功入場，但他未有太介意，指在排隊期間亦可與聖誕節拍照打卡。



▼12月25日 市民遊客逼爆西九文化區▼



西九文化區西九聖誕森林甚受歡迎，12月25日聖誕節入場參觀者絡繹不絕，不少人都為站在12米的巨型聖誕樹前打卡。(廖雁雄攝)

逾12米高的巨型聖誕樹金光閃閃 西九實施單向人潮管理制

西九文化區「西九聖誕森林」設有一棵逾12米高的巨型聖誕樹，加上逾十棵小聖誕樹，配上金光閃閃的裝飾，日夜都吸引市民及遊客來打卡。繼昨日傍晚起實施單向人潮管理制後，西九管理局今日下午5時半也公布，由於人流眾多，再度實施單向人流管理措施，前往西九聖誕森林，需循香港故宮文化博物館對開的海濱長廊進入。

晚上6時30分，大批市民沿海濱長廊排隊輪候入場打卡，現場有廣播告知排隊的時間需超過90分鐘。

西九文化區西九聖誕森林甚受歡迎，12月25日聖誕節入場參觀者絡繹不絕，有主人帶寵物狗一同來迎聖誕。(廖雁雄攝)

西九文化區西九聖誕森林甚受歡迎，12月25日聖誕節入場參觀者絡繹不絕，有人選擇日間到來，避晚晚上更擠逼。(廖雁雄攝)

有情侶排隊2小時仍未能入場 排隊期間已可與聖誕樹拍照打卡

市民張先生因聽說聖誕樹漂亮，故今天與女朋友前來觀看。他們約6時30分到隊頭位置，稱已排隊輪候兩小時，仍未可進場。不過，他指在排隊期間，於場外已可與聖誕樹拍照打卡，故未太介懷等候時間長。他表示因「唔想過海」，故未有打算到中環的冬日小鎮看聖誕樹。

張先生到場的時候欲從市集的方向前來，但因人流管制而要「調頭」，經故宮博物館的方向到排隊處。他認為措施為他帶來不便，「因為行到先知行唔到，所以就要行多咗時間。」他建議主辦方在下次舉辦相關活動時，可提供更清晰的路線指示。

王先生於4時30分來到現場，稱已排隊90分鐘，仍未可進場。（廖雁雄攝）

參觀者：等候時間屬意料之內 景色漂亮甚吸引

另一位排隊輪候的市民王先生於4時30分來到現場，稱已排隊90分鐘，仍未可進場。他認為此等候時間屬意料之內，「都有啲耐但都冇辦法。」他認為現場的景色漂亮，且四處的指示亦清晰。

陳小姐與友人梁小姐因排隊的人龍過長，選擇在場外與聖誕樹打卡。（廖雁雄攝）

有人放棄入場 場外遠距離與聖誕樹打卡

有人選擇放棄入場，在場外遠距離與聖誕樹打卡。陳小姐與友人梁小姐表示，約4至5時到場的時候，海濱長廊已出現人龍，故選擇不排隊入場。她們因聽說此處的聖誕樹較漂亮，故未有選擇前者中環的冬日小鎮，認為現場的人流較預想中更多，而聖誕樹的外觀則如想像中美。

西九文化區西九聖誕森林甚受歡迎，園區12月25日聖誕節日又要實施單向人流管理措施，參觀者需循香港故宮文化博物館對開的海濱長廊進入，並需輪候較長時間。(廖雁雄攝)

西九文化區管理局下午5時半呼籲前往參觀公眾人士預留充足時間，遵從現場工作人員及警務人員的指示，並密切留意指示牌及廣播。

西九附近道路，包括博物館道非常繁忙，區內所有停車場現已泊滿，強烈建議公眾乘搭公共交通工具，不應駕車前往西九；警方因應實際交通情況於博物館道實施臨時交通管制措施，間歇性封閉博物館道，只准公共交通工具駛入。

管理局呼籲訪客離開西九時可沿藝術廣場天橋或博物館道前往港鐵九龍站或柯士甸站，或乘坐西九渡輪前往港島。