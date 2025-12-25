聖誕節｜蓮塘口岸北上人氣盛　港人讚深圳「雪地」也聖誕氣氛濃

聖誕連周末長假期，不少人選擇外遊歡渡佳節。今午（25日）蓮塘口岸（香園圍）人頭湧湧，大批港人北上過聖誕，但現場秩序井然。有到深圳旅遊的市民表示，仍未決定會否過夜，認為內地的聖誕氣氛較以往濃，亦有商場設置「雪地」增添氣氛。有市民一家大細遊貴州5日，認為內地的聖誕氣氛雖不如香港，但遊樂設施及粵菜選擇會較多，指「香港得個兩個樂園都玩晒啦」。



今午約1時，不少市民拖着行李箱來到香園圍口岸，與親友北上過聖誔。(鄭子峰攝）

離境大堂秩序井然

今午約一時，大批市民拖着行李箱來到香園圍口岸，與親友北上過聖誔。前往口岸的巴士中，不少已經客滿。在離境大堂所見，排隊輪候過關的位置未見人龍，現場秩序井然。

深圳一日遊還是留一晚未定 港人：「落雪」都有啲聖誕氣氛嘅

錢小姐及友人馬先生趁聖誕假遊深圳。馬先生因明天要工作，打算即日來回，全日預計會花費1至2千元。身旁的錢小姐則仍未決定是否會過夜，她打算到深圳按摩，並到訪新興的商場及市集，未有為此行定下預算。他們認為，內地的聖誕氣氛較以往濃，又指有商場設置「雪地」，「落雪都有啲聖誕氣氛嘅」。

錢小姐（左）12月25日從蓮塘出發往深圳，暫未決定是否過夜，打算到深圳按摩，並到訪新興的商場及市集，未有為此行定下預算。（何穎賢攝）

鍾小姐，打算與兩位家人到貴州旅遊5天。(鄭子峰攝）

貴州旅遊5天 遊樂設施及粵菜選擇會較多

居於東涌的鍾小姐與兩位家人到貴州旅遊5天，認為內地的聖誔氣氛不如香港，但遊樂設施及粵菜選擇會較香港多，「香港得個兩個樂園都玩晒啦。」她們此行打算花費3千元，包括酒店費用。

溫先生趁假期與妻子到深圳一日遊，小算花費近千元。(鄭子峰攝）

居於沙田的溫先生，趁假期與老婆到深圳一日遊，打算去吃火鍋，及到商場走走，此行會花費近1千元，他認為，內地的物價較低，且「食得好啲，坐得舒服啲」，故平日每隔一至兩個月便會到內地旅遊一次。