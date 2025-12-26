香港舊油麻地警署光影之旅　浸沉港產警匪片　預約資訊（附連結）

【旅遊熱點項目／打卡旅遊／舊油麻地警署／油蔴地警署光影之旅】由文創產業發展處策劃、位於舊油麻地警署原址的「油蔴地警署光影之旅」展覽，將於下周五（2026年1月2日）開放予公眾參觀，展覽是本地電影工作者設計，讓訪客於真實警署內現場感受老「差館」布局、氣氛和香港警匪影視名場景，展現香港警匪電影的獨特創意力量。



配合「油蔴地警署光影之旅」展覽，油尖旺民政事務處將聯同油麻地街坊會於一月一日至二月二十二日舉辦油麻地美食購物節，推動油麻地地區旅遊。油麻地美食購物節除提供各項飲食購物優惠外，凡曾到訪「油蔴地警署光影之旅」展覽的旅客更可憑證獲特定額外折扣優惠。



「油蔴地警署光影之旅」展覽不設現場售票，門票周六（12月27日）上午十時起開售，接受明年1月2日至31日的門票訂購。票價、網上預約系統連結、開放時間一文看清。



位於舊油麻地警署原址的「油蔴地警署光影之旅」展覽，將於下周五（2026年1月2日）開放予公眾參觀。（文創產業事務處相片）

舊油麻地警署一直是遊客拍照熱點。（資料圖片/廖雁雄攝）

油蔴地警署光影之旅何時展開？

．2026年1月2日開放予公眾參觀。

油蔴地警署光影之旅門票多少錢？

．正價門票30元

．學生、長者、綜合社會保障援助計劃受助人及傷殘人士特惠門票10元

．六歲或以下兒童免費入場（但必須由成年人陪同參觀，亦須事前預訂門票）



油蔴地警署光影之旅哪裡舉行？

．油麻地廣東道627號舊油麻地警署

油蔴地警署光影之旅展覽何時開放？

．2026年1月2至11日09:00–22:00

．由2026年1月12日起

星期二至六（公眾假期除外）11:00–17:00；19:00–22:00

星期日及公眾假期09:00–22:00

星期一休館

．每半小時一節，遲到可能不獲安排參觀



舊油麻地警署一直是遊客拍照熱點。在五一黃金周假期，舊油麻地警署傍晚繼續人頭湧湧。（資料圖片/林子慰攝）

油蔴地警署光影之旅展覽門票何時開售？

．2025年12月27日上午十時起開售，接受2026年1月2日至31日的門票訂購

油蔴地警署光影之旅展覽門票哪裡預約？

油蔴地警署光影之旅展覽（網上預約系統）

油蔴地警署光影之旅展覽有現場售票嗎？

．訪客可預訂由購票日起計30日內的門票

．每次最多四張

．不設現場售票

．展覽每節參觀時間為25分鐘，每節人數上限20人



油蔴地警署光影之旅展覽有什麼看？

．展覽設有四大場景，讓訪客仿如置身電影現場。

．展覽將差館、香港警匪片及電影場景扣連，在踏進懷舊戲院的入口後，便進入一個沉浸式光影世界，重溫經典警匪片的精彩片段，讓訪客回溯星光熠熠的英雄與梟雄，置身於槍林彈雨、暗鬥明槍的警匪江湖。

．走過真差館，同時亦進入了電影美術指導建構的雜差房，以假亂真，時空交錯，從中尋找經典香港警匪片的種種蹤跡和線索，互動一番。場内還有不同崗位幕後精英的視頻，讓訪客了解電影背後的創作心得。

油蔴地警署光影之旅四大場景是什麼？

．「戲院門口」以舊式戲院為設計，利用前警署建築特色打造成進入警匪片世界的入口，帶領遊客步入光影世界。

．「時光隧道」透過沉浸式視覺及聲效，呈現歷代經典港產警匪片中的動作場面及人物，再現警匪片的速度與張力。

．「雜差房」以七、八十年的警署為主要設計構思及藍本，建構一個想像中的雜差房，設有辦公室、監控室、槍房、證物房及認人室等；而且內有不少警匪片的蹤跡及線索供訪客搜索。雜差房內更配合特別設計的音效及燈光，打造極具電影氣氛的打卡空間。

．「羈留室」昔日的羈留室首度開放，訪客可置身其中，並在當中幾間羈留室選擇以警察或囚犯制服或電影海報為背景，拍照留念，讓遊客在這特別的環境中，「一秒入戲」。



舊油麻地警署深受內地旅客歡迎，杜琪峯電影《黑社會》亦在該地取景。（《黑社會》劇照）

舊油麻地警署歷史是什麼？

舊油麻地警署建於1922年，以英國愛德華時代建築風格興建，是香港現存少數的戰前警署之一。不少經典香港電影都曾在舊油麻地警署外面拍攝，令這個警署成為香港警匪片的標誌，很多旅客慕名而來。

有什麼港產警匪電影在舊油麻地警署取景？

《黑社會》拱門打卡位、《無間道》審訊室場景、《寒戰》