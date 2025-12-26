西九聖誕小鎮Boxing Day續人多　道路繁忙停車場爆　籲用公共交通

西九聖誕2025｜西九聖誕小鎮2025｜西九聖誕樹｜西九聖誕市集｜今日（26日）Boxing Day拆禮物日，大批市民續外出歡渡佳節，​​西九海濱「西九聖誕森林」因擺放超過60棵聖誕樹、樹屋與旋轉木馬等裝置，持續人多。



西九文化區管理局下午宣布，西九附近道路，包括博物館道非常繁忙。西九區內所有停車場現已泊滿。管理局強烈建議公眾乘搭公共交通工具，不應駕車前往西九。



管理局又提醒前往西九聖誕森林的公眾人士，應循香港故宮文化博物館對開的海濱長廊進入，而訪客離開西九時可沿藝術廣場天橋或博物館道前往港鐵九龍站或柯士甸站，或乘坐西九渡輪前往港島。



▼12月25日 市民遊客逼爆西九文化區▼



西九文化區西九聖誕森林甚受歡迎，12月25日聖誕節入場參觀者絡繹不絕，不少人都為站在12米的巨型聖誕樹前打卡。(資料圖片/廖雁雄攝)

逾12米高的巨型聖誕樹金光閃閃 聖誕正日曾實施單向人潮管理制

西九文化區西九聖誕森林甚受歡迎，12月25日聖誕節入場參觀者絡繹不絕，有主人帶寵物狗一同來迎聖誕。(資料圖片/廖雁雄攝)

西九文化區西九聖誕森林甚受歡迎，12月25日聖誕節入場參觀者絡繹不絕，有人選擇日間到來，避晚晚上更擠逼。(資料圖片/廖雁雄攝)