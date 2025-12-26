西九聖誕小鎮Boxing Day續人多 道路繁忙停車場爆 籲用公共交通
撰文：石國威
出版：更新：
西九聖誕2025｜西九聖誕小鎮2025｜西九聖誕樹｜西九聖誕市集｜今日（26日）Boxing Day拆禮物日，大批市民續外出歡渡佳節，西九海濱「西九聖誕森林」因擺放超過60棵聖誕樹、樹屋與旋轉木馬等裝置，持續人多。
西九文化區管理局下午宣布，西九附近道路，包括博物館道非常繁忙。西九區內所有停車場現已泊滿。管理局強烈建議公眾乘搭公共交通工具，不應駕車前往西九。
管理局又提醒前往西九聖誕森林的公眾人士，應循香港故宮文化博物館對開的海濱長廊進入，而訪客離開西九時可沿藝術廣場天橋或博物館道前往港鐵九龍站或柯士甸站，或乘坐西九渡輪前往港島。
▼12月25日 市民遊客逼爆西九文化區▼
+1
逾12米高的巨型聖誕樹金光閃閃 聖誕正日曾實施單向人潮管理制
西九文化區「西九聖誕森林」設有一棵逾12米高的巨型聖誕樹，加上逾十棵小聖誕樹，配上金光閃閃的裝飾，日夜都吸引市民及遊客來打卡。繼昨日（25日）有實施單向人潮管理制後，西九管理局今日下午3時10分公布，西九附近道路，包括博物館道非常繁忙。西九區內所有停車場現已泊滿。管理局強烈建議公眾乘搭公共交通工具，不應駕車前往西九。
管理局又提醒前往西九聖誕森林的公眾人士，應循香港故宮文化博物館對開的海濱長廊進入，而訪客離開西九時可沿藝術廣場天橋或博物館道前往港鐵九龍站或柯士甸站，或乘坐西九渡輪前往港島。
聖誕節｜西九文化區又實施單向人流管制 須從海濱長廊入聖誕森林聖誕節｜蓮塘口岸北上人氣盛 港人讚深圳「雪地」也聖誕氣氛濃聖誕節伊利沙伯醫院安排早產嬰等與家人合照 將希望帶給不同家庭聖誕節｜港珠澳大橋口岸人龍塞爆禁區 金巴輪候時間最長一小時