宏福苑大火｜廣福商場街市至少3店結業　有商戶聯署冀獲長遠減免

宏福苑11月26日發生五級大火，超過1900戶居民失去家園，所有受影響災民現已四散各區暫住，以致區內消費人流大不如前，毗鄰宏福苑的廣福商場及街市，過去一個月至少有3間店舖結業，包括麵包店、豬肉檔及菜檔。



領展早前表示，計劃向廣福商場商戶提供租金寬減措施，將持續至租約完結或最多12個月。但有商戶感嘆生意轉差，對未來市況不樂觀，考慮結業。另有新頂手經營的琴行女東主，遇上災後流失部份學生，對前景黯淡甚感憂慮，尤其該舖位租期超過兩年，認為獲提供的減免方案不足夠，遂發起聯署並已收集數百位廣福邨及宏福苑的街坊簽名，促請領展提供長期減免。



香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

宏福苑11月26日發生大火至今一個月，毗鄰廣福商場變得人流稀少。（任葆穎攝）

宏福苑11月26日發生大火至今一個月，毗鄰廣福街市變得人流稀少。（任葆穎攝）

商場租戶料未到最差：遲啲連記者都冇興趣行呢個地方先係最差

「我哋未到最差嘅時候，可能過多一頭半個月，完全靜晒，甚至連記者都冇興趣行呢個地方，先係最差嘅時候。」廣福商場一名不願具名的商戶表示，宏福苑發生火災後一、兩星期，部份商戶如食肆、雜貨鋪等生意「未算差得好遠」，因連日來有義工、民安隊成員等人光顧。惟廣福平台及悼念區清場後，前往宏福苑一帶的人流減少，在最近一兩星期，他終於感受到生意明顯轉差。

該商戶表示，雖然領展向商場租戶提供最多12個月租金減免，但他對未來市況不樂觀，相信宏福苑居民不會在一年內回遷，生意未必有起色，故考慮結業。據他了解，不少商舖在數月後租約期滿，「如果呢間商場閂多兩三間舖，就完全冇吸引力。」他憂慮商舖種類減少，市民或改變消費模式，改往其他地方購物，「如果佢上嚟幾次都搵唔到想要嘅嘢，可能以後都唔會嚟。」

琴行女東主在舖外貼上發起聯署的簽名通告，已有大批街坊簽名。（任葆穎攝）

琴行火災翌日新開張即受影響 女東主：無法評估未來發展方向

同樣位於廣福商場的「多多咪琴行」亦受影響。負責人潘小姐說琴行於火災翌日、即11月27日開張，開首數天近乎未有營業，主要向災民提供援助，包括協助暫托兒童，讓家長排隊領取援助金等。她開業前預期每月吸納數名新學生，惟現已無法評估未來半年的學生數量和未來發展方向。

她以往在同一間琴行工作，近月才接手經營。昔日有不少學生居於宏福苑，也有學生就讀大埔浸信會公立學校，她原打算開業後繼續授課。受火災影響，災民四散，部份校舍暫停使用並遷往別處，她因而流失一批學生。她續指，本來打算聘請部份導師跨區到琴行授課，惟因不想連累對方，她決定不續聘，改為招聘同樣住在大埔區的導師，形容難度更高。

商場內的麵包店近日突然結業。（任葆穎攝）

租戶統計災後生額大跌30%至50% 冀領展至少減租一半

據潘小姐說，現時領展計劃向廣福商場商戶提供租金寬減措施，倘商戶接受條款，須簽署同意書。她指部份商戶簽署的原因，是租約期尚餘數個月便完結；但不少租客就如潘小姐，租期還有超過兩年，「宏福苑嘅事無三、五年都搞唔掂，如果只得12個月嘅減免，我哋實在冇信心簽呢個協議。」

火災發生至今一個月，廣福商場有一間麵包店結業，街市亦有豬肉檔及菜檔倒閉。潘決定發起聯署，期望政府及領展正視宏福苑火災後的長期影響，為廣福商場提供長遠減免方案，目前已收集數百個簽名。她同時在邨內做問卷，整理商户受影響數據。根據調查，大部份商户自火災後生意額大減三至五成，並期望領展至少減租五成才足夠。潘亦期望領展派出高層人員會面。

（任葆穎攝）

潘小姐的琴行在開業前曾斥資20萬元裝修，她說最壞打算是「成筆錢凍過水」，至於未來路向，只能「過得一天算一天」。她感嘆邨內顧客本來已經不多，宏福苑住客是經濟能力較好的一群，能負擔興趣班，現在琴行幾乎只餘下廣福邨的學生。前景黯淡，對於並非住在大埔的她來說，唯一慶幸是「仲有錢搭車入嚟（大埔）」。

領展回覆查詢表示，團隊積極與廣福商場及街市的商戶溝通，向他們提供適切的援助，包括租金減免。領展亦向商戶提供其他措施，例如彈性繳付租金安排、豁免因延遲付款而產生的利息及服務費。這些措施的具體安排，會因應商戶的具體情況而制定。領展指，會與商戶保持溝通，了解他們的後續營運情況，提供適切支援。