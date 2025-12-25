宏福苑大火最新數字｜65名傷者已出院　14人仍留院治療　情況穩定

大埔宏福苑大火最新數字！醫務衞生局今日（25日）表示，79名於宏福苑火災送院的傷者中，65人已經康復出院，餘下14人情況穩定，當局將繼續提供合適治療。



醫衞局今日（25日）表示，79名於宏福苑火災送院的傷者中，有65名已經康復出院，餘下14人情況穩定，當局將繼續提供合適治療。（資料圖片/梁鵬威攝）

醫務衞生局指，當局為所有受影響居民提供醫療支援，包括家庭醫生義診計劃，超過300名私營家庭醫生參加，涵蓋超過450個服務點，當中包括8間私家醫院，累計57名居民獲安排義診服務。

中醫義診服務則已有超過360名中醫師參加，涵蓋超過600個服務點，累計有16名居民獲安排義診服務。牙醫免費鑲配假牙服務有超過80名私營牙醫參加，涵蓋106個服務點。

此外，所有受影響居民，均可在醫管局醫院、門診等接受免費醫療服務至明年明年底，目前已有1600名居民接受服務。

情緒支援方面，「情緒通」18111精神健康支援熱線共接聽超過8300宗來電，其中約660宗與火災相關；WhatsApp功能亦已處理420宗信息，其中約50宗與火災相關。醫管局精神科的「精神健康專線」亦收到89宗與火災相關來電，其中31宗來電來自受影響市民。