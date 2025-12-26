類鼻疽｜耀東邨36歲男皮膚腫脹流濃方知感染　抗生素治療情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，過去一周增一宗類鼻疽個案，涉及一名有長期病患的36歲男子。病人居於東區耀東邨，由於被醫生發現皮膚腫脹的位置流出膿液，才發現染上類鼻疽，獲安排接受抗生素治療，目前情況穩定。初步流行病學調查顯示屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。連同今次個案，本港2025年共錄得21宗類鼻疽個案，2024年則錄得23宗。



過去一周（12月19日至25日）錄得一宗新增類鼻疽個案，涉及一名有長期病患的36歲男子，居於東區耀東邨。（資料圖片）

長期病患覆診被醫生發現皮膚腫脹流出膿液

衞生防護中心公布，過去一周（12月19日至25日）增一宗類鼻疽個案，涉及一名有長期病患的36歲男子。病人居於東區耀東邨，自12月13日起皮膚局部位置腫脹，因自身的長期病患，12月17日到東區尤德夫人那打素醫院就診，被醫生發現皮膚腫脹的位置流出膿液，獲安排接受抗生素治療，目前情況穩定。

中心︰屬散發個案 無流行病學關連

病人的臨床診斷為皮膚膿腫，樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。中心正調查個案的感染源頭，初步流行病學調查顯示屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。

衞生防護中心又指，截至昨日（25日），本港今年錄得21宗類鼻疽個案，2024年則錄得23宗類鼻疽個案，提醒市民應採取以下措施預防感染︰

• 避免接觸受污染的土壤；

• 進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿着適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴，高風險人士可考慮額外佩戴外科口罩；

• 接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴；

• 盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋；

• 接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手；

• 注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水；

• 外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

