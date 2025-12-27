聖誕節｜12.26 陸路北上港人32.2萬　按年升33%　入境內地客跌5%

【北上／聖誕節／羅湖口岸／皇崗口岸／蓮塘口岸／深圳灣口岸／落馬洲口岸／港珠澳大橋／高鐵西九龍站】根據入境事務處最新數據，聖誕節翌日（26日、拆禮物日），出入境總人次共錄得118.1萬，當中離境港人錄得43.6萬，較去年同日增近三成。若不計算港珠澳大橋在內，港人經陸路口岸北上佔32.2萬，相對於去年同日的24.2萬，即港人北上人次按年增加8萬，升幅達33%。



▼12月25日 市民經香園圍／蓮塘口岸北上▼



+ 9

聖誕節翌日｜62.2萬人次入境按年跌6.7% 外遊港人3日合計169.2萬

聖誕節長假期大批港人北上或外遊。入境處數字顯示，聖誕節翌日（26日、拆禮物日）本港出入境總人次共錄得118.1萬。當中離境人次為55.8萬，較去年同期增23.4%；入境人次為62.2萬，按年跌6.7%，內地旅客佔約7.5萬，按年減3,609人，跌幅約5%。

其中，離境港人錄得43.6萬人次，若連同過去兩日數據計算，即平安夜離境港人的59.1萬人次，聖誕節正日的66.5萬人次，即三日合計共169.2萬人次北上或外遊。

聖誕節翌日｜港人陸路口岸北上錄32.2萬 羅湖最繁忙佔8.7萬

北上旅遊方面，考慮到部份港人或外遊澳門，因此若不計算港珠澳大橋在內，經陸路口岸北上佔32.2萬人次，最繁忙的三個口岸依次序是羅湖（8.7萬）、落馬洲支線（7.9萬）及深圳灣口岸（6.6萬）。

若連同中國客運碼頭，即北上港人起碼最少32.4萬人次。

▼12月23日 市民乘搭飛機到外地過聖誕▼



+ 14

聖誕節翌日｜港人北上人次按年升33% 機場外遊人次相若

翻查資料，去年聖誕節笠日（2024年12月26日），本港出入境共錄得112萬人次，離境港人佔33.6萬，當中經陸路口岸北上佔24.2萬。換言之，港人北上人次按年增加8萬，升幅達33%。

其他口岸方面，機場離境港人錄4.7萬人次，港珠澳大橋錄5.7萬人次，港澳客運碼頭錄近8,000人次。而去年聖誕節笠日，機場則離境港人錄得4.6萬人次，即坐飛機外遊的人次相差不大。