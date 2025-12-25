聖誕節出入境最新｜至早10時逾21萬人次港人出境　羅湖口岸最繁忙

【北上 / 聖誕節 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】聖誕節連周末長假期，不少市民今日（25日）北上或外遊。入境處數字顯示，截至早上10時，共有284,700人次出入境。其中單計香港居民出境，有215,812人次，至少15.7萬人次經陸路口岸北上。羅湖口岸有48,045人次使用，最為繁忙。



聖誕節連周末長假期，不少市民續北上或外遊，高鐵西九龍站12月25日人頭湧湧。（崔定邦提供）

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日到機場，乘搭飛機到外地過聖誕。（資料圖片／黃寶瑩攝）

入境處數字顯示，截至早上10時，共有284,700人次出入境，當中有215,812人次為香港居民出境。未計港珠澳大橋，經各陸路口岸、高鐵、中港碼頭北上的港人，有157,373人次。

最多港人經羅湖關口出境，有39,836人次，其次是落馬洲支線（福田口岸），有37,922人次。經機場離港的港人，則有28,404人次。

入境處預計，今個聖誕節及元旦假期，會有約1,152萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。其中陸路出境較為繁忙的日子為12月25日；而入境則為12月28號（星期日）。假期期間，羅湖、落馬洲支線及深圳灣會是三個最繁忙的管制站，預計每日平均分別約有225,000、201,000和161,000人次出入境。