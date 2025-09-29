國慶黃金周｜運輸署與運輸機構「五加強」措施應對出入境高峰期

一連八日的內地十一國慶黃金周本周三（10月1日）開始，節慶安排跨部門工作小組今日（9月29日)公布，運輸署已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商，在期間出入境高峰時段推出「五加強」措施，其中港鐵會加強東鐵線來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務；落馬洲管制站及深圳灣口岸在期間或會實施特別交通安排，以便公共運輸車輛暢順地進入上述口岸，跨境私家車或需輪候通過口岸。



10月1日是國慶日，在超強颱風樺加沙9月24日襲港後，政府人員9月26日在尖沙咀栢麗大道重新掛上紅噹噹的國旗和香港區旗旗海。（廖雁雄攝）

10月1日是國慶日，9月26日在尖沙咀栢麗大道，紅噹噹的國旗和香港區旗旗海在風中飄揚。（廖雁雄攝）

10月1日是國慶日，灣仔原入境事務大樓外牆貼上慶祝76周年國慶的巨型橫幅，遠遠都可看到。國為攝於9月26日。（廖雁雄攝）

入境事務處預計今年國慶黃金周期間（10月1日至8日），將約有876萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組，今日公布今年內地國慶黃金周及中秋節假期期間的交通及公共運輸安排。

運輸署預計會有大量市民、車輛及內地旅客經各陸路管制站往來內地及澳門，呼籲市民和旅客及早計劃行程，預留充裕交通時間。市民和旅客可透過保安局新推出的一站式過關資訊平台「口岸通」或運輸署流動應用程式「香港出行易」，更方便地取得各陸路口岸的最新資訊，運輸署會提供港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）及港鐵服務情況及輪候時間。

金巴、皇巴加至1至2分鐘一班 增發跨境直通巴士配額

運輸署表示，已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商在期間出入境高峰時段，實行「五加強」措施：

．增加金巴的班次至最高峰時平均約1分鐘一班；

．增加皇巴的班次至最密約2分鐘一班；

．增發跨境直通巴士配額以加強服務；

．連接各陸路管制站的本地專營巴士B線的班次亦會提升至高於一般周末的水平，相關營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求；及

．港鐵會在上述期間的不同時段，加強東鐵線來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務。



10月1日是國慶日，政府在9月已於通往金鐘政府總部的行人天橋等布置國旗和香港區旗旗海，迎接76周年國慶。國為攝於9月26日。（廖雁雄攝）

10月1日是國慶日，政府在9月已於通往金鐘政府總部的行人天橋等布置國旗和香港區旗旗海，迎接76周年國慶。國為攝於9月26日。（廖雁雄攝）

運輸署：跨境巴士乘客應提早預訂車票

運輸署表示，預計期間公共運輸服務的等候時間或會較長，建議旅客應考慮於非繁忙時間出行，在候車期間應遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示；跨境巴士的乘客亦應提早預訂車票。

署方提醒駕駛人士注意，當局會視乎現場交通情況，落馬洲管制站及深圳灣口岸在期間或會實施特別交通安排，以便公共運輸車輛暢順地進入上述口岸，跨境私家車或需輪候通過口岸。