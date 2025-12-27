中大新亞書院學生會發告別信︰盡力推動社團註冊　校方仍勒令停運

繼中大逸夫書院學生會及中大伍宜孫書院學生會本周相繼停運後，新亞學生會今日（27日）也在社交平台發表告別信，宣布明日（28日）起停運。文中指，近來數年政治風雲幻變，學生會的空間也愈來愈少，形容處境變得尷尬，不得不向「壓倒性的權力」妥協，並開展社團註冊程序，但即使用盡緊絀的人手推動註冊，仍獲告知校方勒令停運。



若連同明日停運的新亞書院，目前中大合共9間書院中，已有4間學生會宣布停運。中大表示，只有依法註冊的學生組織方可運作，不會承認個別人士或團體「聲稱」為中大學生會或其成員，除非對方已按《公司條例》或《社團條例》成功為中大學生會辦理獨立註冊。



目前中大合共9間書院中，已有4間學生會宣布停運。（資料圖片）

新亞學生會12月27日在社交平台發表告別信，宣布12月28日起停運。（香港中文大學新亞書院FB圖片）

中大逸夫書院學生會及中大伍宜孫書院學生會，分別於12月21日及23日暫停運作後，本月初曾討論《2025年學生會停止運作條例草案》的新亞書院學生會，今日（27日）在社交平台宣布明日（28日）起正式停運。

學生會︰近年政治風雲幻變 學生會空間愈來愈少

新亞學生會在社交平台發表告別信。文中指，近來數年政治風雲幻變，學生會的旗幟無法在街上高舉，學生會的空間也愈來愈少，形容處境變得尷尬，認為執着於為不公發聲，或被視為故步自封，甚或是忽略一眾新亞同學的實際需要。

新亞學生會指，即使用盡緊絀的人手推動註冊，仍獲告知校方勒令停運。（資料圖片）

中大9間書院共4個學生會停運 形容「員生共治已經死得徹底」

新亞學生會又指，不得不向「壓倒性的權力」妥協，收起種種控訴，開展社團註冊程序，期望取得與學校的互信，但即使用盡緊絀的人手推動註冊，仍獲告知校方勒令停運，形容「員生共治已經死得徹底」。

翻查資料，若連同新亞書院，目前中大合共9間書院中，已有4間學生會宣布停運，其中兩間已按《公司條例》或《社團條例》註冊為社團，並載於警方社團名單。

中大回覆表示，「維持2022年3月1日已發表聲明的立場，只有依法註冊的學生組織方可運作」。該聲明指出，中大不會承認個別人士或團體「聲稱」為中大學生會或其成員，除非對方已按《公司條例》或《社團條例》成功為中大學生會辦理獨立註冊。

新亞書院學生會在社交平台發表告別信。（nasu_cuhk IG圖片）

停運告別信全文︰

新亞書院學生會評議會今天已經於會議上通過法案，學生會明天（二〇二五年十二月二十八日）起無限期停止運作。

六十二年來，新亞學生會秉承艱險奮進，困乏多情的精神，代表全體新亞同學行使員生共治的權力。在校內，我們與一眾師生、學生組織互相幫助，創建更理想的教學生活環境，即使偶有分歧仍彼此信任。在社會，我們充當大學生的喉舌，關懷各界，並肩宣揚民主自由。學生會的旅程逾越半世紀，除了感激新亞書院讓我們立足，亦必須感謝曾經同行的每位。

隨着近來數年政治風雲幻變，新亞學生會的旗幟無法再於街上高舉，山城內屬於學生會的空間亦越來越少。昔日堅信的價值漸從指間流逝，我們的處境變得尷尬。執着於為不公發聲或被視為故步自封，甚或是忽略一眾新亞同學的實際需要。若我們有負各位同學乃至社會大眾對我們的期望，還望大家見諒。

環境越發使人窒息，我們不得不向壓倒性的權力妥協，收起種種控訴，開展社團註冊程序，盼能以另一種姿態取得與學校的互信。亂離揀得一枝棲，得道爭知卻是迷。縱使我們已用盡緊絀的人手推動註冊，仍獲告知校方勒令本會停運。若學校認為書院可以一日沒有學生會，員生共治已經死得徹底。

但懇請各位新亞人緊記，新亞精神會指引我們以人性為心中抱負賦予生命。如錢穆先生所言，「理想不能沒有憂與困」，制度崩分離析不應是我們的創傷，而是人性內在價值彰顯之時。暫且讓我們重新思索學生會的意義，然後如諸位創校先賢般負起千斤擔子，踏上看不見光明的道路。新亞人學不會獨善其身，終會在路途上的一點相遇見。