中大醫院收費調整｜320個檢視項目76%減價　三高病人藥費減三成半

中大醫院檢討收費價格，昨日（22日）推出第二階段價格調整計劃，涵蓋骨科、乳房外科、婦科、化療及慢性病藥物，共約320個檢視項目，76%減價、21%凍結價格及1個項目加價。



當中，100種慢性病藥物以及逾120項化療項目減價，部份減幅達三成。院方以一位三高病人為例，每月三高藥物費用由約逾1,800元，減至$1,200元，減幅約三成半。至於加價項目為乳房腫瘤切除手術，增幅為3%。



中大醫院於昨日（12月22日）出第二階段價格調整計劃。（資料圖片/賴卓盈攝）

中大醫院繼上月推出首階段價格調整後，有逾千個項目減價後，昨日再推出第二階段新收費，包括骨科、乳房外科、婦科、化療及慢性病藥物，共檢視320個項目，76%減價、21%凍結價格及1個項目加價。

今次檢視的100種慢性病藥物和逾120項化療項目均全部減價。以一位三高病人為例，每月三高藥費由約逾1,800元，減至約1,200元，減幅約三成半。

雙側全膝關節置換術減幅為5.4%

除藥物減費外，院方指，大部份手術項目收費已下調。以雙側全膝關節置換術為例，由原本275,510元，減至260,500元，減幅為5.4%，節省15,010元。

部份項目除減價外，亦重組定價收費內容。院方舉例，骨科的關節置換手術，會根據人工關節的不同品牌制定相應收費，更清晰地釐清定價收費包含的內容。

乳房外科則簡化現有定價收費的架構及分拆部份項目，以增加定價收費的清晰度；部份婦科收費項目合併及重新定價，「以更切實反映醫療程序的複雜性」。此外，所有腫瘤科化療定價收費項目的收費亦已下調。

中大醫院第二階段調整收費例子。（中大醫院文件截圖）

上月首階段價格調整共檢視逾1,300個項目 近八成減價

中大醫院指，第二階段價格調整，按照「臨床價值先行」、「實證為本臨床治療方案」及「簡單中帶有彈性」三大定價原則，為市民提供更多元化及更具價格競爭力的醫療選擇。

價格調整建基於五大策略，包括自下而上成本計算法、產能成本費率、併發症風險分析、市場價格比較，以及持份者意見。醫院透過這套全面的評估機制，確保定價既反映醫療護理價值，也顧及病人的負擔能力。