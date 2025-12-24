中大書院學生會三日內兩停運　伍宜孫學生會未獨立註冊不被承認

繼中大逸夫書院學生會本周日（21日）宣布即日起停運後，中大伍宜孫書院昨日（23日）亦宣布書院學生會暫停運作，直至完成其法律註冊程序。伍宜孫書院學生會稱院方不再承認其代表性，即使幾經交涉和爭取，亦難以逆轉大學整體要求學生會獨立註冊之政策。



目前中大九間書院中，已有三間的學生會宣布停運，有兩間已按《公司條例》或《社團條例》註冊為社團，並載於警方社團名單。《香港01》已就事件向中大查詢，正候回覆。



中大伍宜孫書院昨日（23日）宣布書院學生會正暫停運作，直至其法律註冊程序完成。

學生會：校方不再承認未獨立註冊學生會

中大伍宜孫書院昨日傍晚向書院學生發電郵，稱按照大學規定，書院學生會現時暫停運作，「直至其法律註冊程序完成」。期間書院將接管所有學生團體事務，直至新的學生會完成法律註冊。

伍宜孫書院學生會晚上則在社交媒體表示，院方較早前發出公告，宣布不再承認該會作為書院學生會的代表性，即日起停止運作。該會又提到，校方將不再承認所有未經獨立註冊之學生會運作，即使該會幾經交涉和爭取，亦難以逆轉大學整體之政策，對無法繼續為同學服務深感遺憾。

九大書院三間學生會停運 僅兩間已註冊

連同去年1月停運敬文書院學生會，以及本周日（21日）宣布停運的逸夫書院學生會，中大九間書院中，已有三間的學生會宣布停運。中大學生事務處網頁近日已刪去未完成獨立註冊的六間書院或學院學生會名字，僅列出早前已按《社團條例》獨立註冊的晨興書院學生會以及善衡書院學生會。

中大聯合書院學生會前會長、前教協總幹事馮家強在社交平台發文稱，各書院學生會被要求獨立註冊多年，如今校方突然不承認各會又未給予最後限期，質疑與大埔火災後有中大生派傳單被捕有關，「中大怕事要『交功課』，所以突然清算中大的學生組織」。