粵車南下｜FT牌跑車涉改大尾翼　運輸署︰已取消資格至再通過驗車

「粵車南下」入境市區12月23日起實施，引起社會廣泛關注。近日網上社交平台Threads流傳兩張相片，涉及同一輛來自廣州的「粵車」，型號為日本豐田出產的「Toyota 86」，其尾翼明顯超出原廠高度，涉嫌違規改裝，同一日內更被不同網民拍攝，分別正在天后電氣道行駛，以及停泊在尖沙咀停車場。



運輸署今日（27日）回應《香港01》指，經主動調查後，12月25日發現涉事車輛違規改裝，已即時要求司機修正相關車輛，同日收到司機通知修正完成。惟涉事車輛目前仍被暫停出行資格，直至再次通過驗車為止。



其實涉事車輛早於12月24日（平安夜）已抵港，當日記者曾在尖沙咀發現該輛車，惟當時不見車尾有違規尾翼，相信涉事車輛在12月24日至25日期間，在港或返回內地違規改裝。



近日網上流傳多張圖片，一輛掛有本港「FT」開頭及廣東省車牌的Toyota 86跑車，其尾翼明顯超出原廠的高度，疑違規改裝尾翼。（threads@parvey_cos）

所有參與「粵車南下」計劃的車輛必須掛上「FT」字頭的香港車牌，惟粵車南下實施首兩日，網上已流傳多張相片，發現有部份粵車疑涉違規改裝，運輸署日前已強調車輛不可進行結構性改裝。

一輛Toyota 86「粵車」尾翼明顯超出原廠高度

近日網上社交平台threads再流傳兩張相片，一輛掛有本港「FT」及內地「粵A」即廣州車牌，型號為日本豐田出產的「Toyota 86」，其尾翼明顯超出原廠高度，涉嫌違規改裝。

其中網民iiiivo_oviiii上載的相片顯示，該輛違規改裝的跑車曾行駛在天后電氣道；而同日另一名網民parvey_cos的相片則顯示，涉事跑車停泊在尖沙咀海運大廈停車場，引來大批網民留言熱議，質疑違規改裝車為何能順利通過來港。

該輛違規改裝的跑車曾行駛在天后電氣道，以及海運大廈停車場（threads@iiiivo_oviiii）

運輸署︰12.25發現涉事車輛違規改裝 已即時要求修正

運輸署今日（27日）回應指，該署持續檢視所有查驗中心的車輛檢驗結果，經主動調查後，12月25日發現涉事車輛經違規改裝，已即時透過司機所提供的電子聯絡方式，要求司機修正相關車輛。

隨後運輸署同日收到司機提供的資料，顯示修正已經完成。運輸署強調，有關車輛目前已被暫停其出行資格，直至再次通過驗車為止。

涉事車輛已暫停出行資格 直至再次通過驗車為止

運輸署又指，廣東省與香港有關部門持續保持密切聯繫，處理「粵車南下」事宜，署方已通知廣東有關部門上述個案。

運輸署表示，政府非常重視車輛和道路安全。所有經「粵車南下」入境香港市區的粵車，均須按香港的車輛檢驗要求，在運輸署指定的內地車輛查驗中心接受並通過車輛檢驗，方可來港。

▼12月23日零時 「粵車南下」車輛抵港▼



已提醒各查驗中心嚴格把關 按香港標準驗車

根據運輸署的指引，查驗中心須進行15個項目，包括核對車輛識別號碼和發動機號碼；檢查輪胎及軚盤、懸掛和制動系統；以及檢驗車身結構、標記、安全設備、曾否改裝等。車輛不可進行結構性改裝。

運輸署已提醒各查驗中心的香港營運商，必須嚴格做好車輛安全把關工作，密切監察轄下查驗中心的運作，做好員工培訓，嚴格根據香港標準驗車，確保粵車在香港道路安全使用。

涉事車輛曾於12月24日抵達香港，惟當日不見網上圖片顯示的違規尾翼。（香港01記者攝）

涉事車輛早於12.24抵港 當時仍未改裝尾翼

其實涉事車輛於12月25日，應是至少第二日經「粵車南下」計劃來港，《香港01》記者於12月24日（平安夜）曾到尖沙咀海運大廈停車場觀察，當日曾發現該輛車停泊車位，並根據拍下的相片，當日未見涉事車輛有安裝違規尾翼。

至於運輸署回應提到12月25日（聖誕節）發現涉事車輛經違規改裝，相信涉事車輛可能12月24日至25日期間，在港或返回內地違規改裝。