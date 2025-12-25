粵車南下｜有車主疑違規在香港啟用「智駕系統」　一度雙手離軚

「粵車南下」星期二起（23日）實施，内地社交平台小紅書流傳片段，一名内地「小鵬P7」車主，聲稱在香港駕駛時使用「智能駕駛系統」，曾單手控制軚盤，更一度雙手離軚。



根據運輸署須知，粵車司機在香港不應啟動駕駛輔助系統，但未有提到會否有懲處。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培則表示，片中司機在香港境內曾雙手離開軚盤，據以往案例可能被控危險駕駛。



小紅書上流傳一條影片，一名經粵車南下自駕來港的内地「小鵬P7」車主，在駕駛時使用車輛的智能駕駛系統，期間一度雙手離軚。（小紅書截圖）

從畫面中的地圖可見，車輛正位赤鱲角路駛向港珠澳大橋香港口岸。（小紅書截圖）

「小鵬P7」車主赤鱲角路啟用智駕系統

小紅書上流傳影片，一名經粵車南下於23日自駕來港的内地「小鵬P7」車主，在港珠澳大橋駕駛時使用車輛的智能駕駛系統，期間曾單手控制軚盤，更一度雙手離軚。從畫面中的地圖可見，車輛正位赤鱲角路駛向港珠澳大橋香港口岸。

該條影片被不少用戶轉發及引用，有人稱這部「小鵬P7」的智駕系統到香港後仍能正常運作，部分旁述提到「就算變道也能自己完成」、「就是他車上面的網絡已經沒有了，然後它（智能駕駛系統）也沒有退出，也沒有變離線」。

有人引用片段，並在旁述提到「小鵬P7」的智駕系統到港後仍能正常運作，稱「就是他車上面的網絡已經沒有了，然後它（智能駕駛系統）也沒有退出，也沒有變離線。」

小鵬汽車網站：智駕現階段不包括港澳台

「小鵬P7」是一款由内地汽車品牌小鵬汽車開發的全電動轎跑車，根據其官方網站，「小鵬P7」具備AI智能輔助駕駛，指「不限城市、不限路線、不限路況」均能運作，惟網站標明「現階段不包括港澳台地區，具體適用範圍和功能以官方發布信息為準」。

根據小鵬汽車官方網站，「小鵬P7」具備AI智能輔助駕駛，指「不限城市、不限路線、不限路況」均能運作。（小鵬汽車網站截圖）

網站備注亦提到「現階段不包括港澳台地區，具體適用範圍和功能以官方發布信息為準。」（小鵬汽車網站截圖）

運輸署：內地與香港道路標記不一 司機不應啟動駕駛輔助系統

運輸及物流局局長陳美寶10月曾稱，當局目前傾向不批准粵車在港使用輔助駕駛系統，但香港在發展自動駕駛方面應與時並進，運輸署與內地當局研究車輛檢驗互認標準，務求日後在安全前提下，做到進一步融合。

翻查運輸署向粵車南下車主派發的須知，因香港的交通標誌、交通燈號和道路標記等與內地不同，車輛的司機在香港的路上行駛時不應啓動車輛的自動駕駛「整體組合式駕駛輔助系統」。不過，須知未有提到，如司機啓動系統會否有懲處。

運輸署向粵車南下車主派發的須知指，車輛的司機在香港的路上行駛時，不應啓動車輛的自動駕駛「整體組合式駕駛輔助系統」。

李耀培：雙手離開軚盤或可被控危險駕駛

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，智能駕駛因應人手操作程度，有個不同級別，香港現時除第三等級的自動泊車獲當局批准，其餘情況下最高只容許第二級，即主動式車距維持定速系統(ACC)、車道置中、輔助切線等。駕駛者仍需監控，雙手不可離開軚盤。

他觀看過涉事片段後指，該司機進入香港境內後曾雙手離開軚盤，已涉及第三級別「特定條件下可自動駕駛」的情況。而據有關案例，雙手離開軚盤可被控危險駕駛罪名。

現時智能駕駛最高的第五級別，是任何時間、任何路況皆可自動駕駛，司機無需操控軚盤。李耀培指，香港路窄人多，現時要完全應用第五級別仍有困難。