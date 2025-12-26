粵車南下違規用智駕系統　運輸署警告並通知廣東　不排除暫停資格

「粵車南下」星期二起（23日）實施，内地社交平台小紅書流傳片段，有内地「小鵬P7」車主聲稱在香港使用「智能駕駛系統」，曾單手控制軚盤，更一度雙手離軚。運輸署今（26日）表示已向司機發出警告信，亦通知廣東有關部門。除非申請人的回覆令署方滿意，否則將會暫停其預約出行的資格。



小紅書上流傳一條影片，一名經粵車南下自駕來港的内地「小鵬P7」車主，在駕駛時使用車輛的智能駕駛系統，期間一度雙手離軚。（小紅書截圖）

從畫面中的地圖可見，車輛正位赤鱲角路駛向港珠澳大橋香港口岸。（小紅書截圖）

已通知廣東有關部門 或暫停司機預約出行資格

繼運輸署昨晚（25日）表示正嚴肅調查個案，並會向司機發出警告後，署方今日（26日）表示已經向司機發警告，並就個案通知廣東有關部門。除非申請人的回覆令署方滿意，否則署方會暫停其預約出行的資格，並通知廣東有關部門。

運輸署指出，特區政府非常重視車輛和道路安全。所有經「粵車南下」入境香港市區的粵車，均須按香港的要求，在指定的內地車輛查驗中心接受並通過車輛檢驗。

有人引用片段，並在旁述提到「小鵬P7」的智駕系統到港後仍能正常運作，稱「就是他車上面的網絡已經沒有了，然後它（智能駕駛系統）也沒有退出，也沒有變離線。」

「整體組合式駕駛輔助系統」涉及交通規則 但兩地規則不同

運輸署批准部份汽車使用認可的 「先進駕駛輔助系統」 ， 例如自動泊車、車輛側撞警示、車道偏離警示、車道偏離輔助、自動防溜、輔助方向引導、自動換線、車道保持、巡航控制、自動緊急煞車及遙控泊車功能等。

至於「整體組合式駕駛輔助系統」是「先進駕駛輔助系統」的一種，涉及處理路面資訊及交通規則。鑑於香港的交通規則與內地不同，使用「整體組合式駕駛輔助系統」可能違反相關駕駛法例，因此不應在香港路上使用。

小紅書上流傳一條影片，一名經粵車南下自駕來港的内地「小鵬P7」車主，在駕駛時使用車輛的智能駕駛系統，期間一度雙手離軚。（小紅書截圖）

或觸犯交通規例 一經定罪可處罰款或監禁

為確保「整體組合式駕駛輔助系統」在安全情況下使用，運輸署已向「粵車南下」的車主發出指引，清楚闡明任何未經署方批准的「整體組合式駕駛輔助系統」，不得在香港路上使用，指引已上載署方「粵車南下」專頁供參考。車輛查驗中心亦已向「粵車南下」申請人派發有關指引，再次提醒他們遵守有關規定。

駕駛人士使用任何未經運輸署批准的「先進駕駛輔助系統」，可能觸犯相關交通規例，一經定罪，可處罰款或監禁。

小紅書上流傳一條影片，一名經粵車南下自駕來港的内地「小鵬P7」車主，在駕駛時使用車輛的智能駕駛系統，期間一度雙手離軚。（小紅書截圖）

「小鵬P7」車主赤鱲角路用智駕系統 一度雙手離軚

小紅書上流傳影片，一名經粵車南下於23日自駕來港的内地「小鵬P7」車主，在港珠澳大橋駕駛時使用車輛的智能駕駛系統，期間曾單手控制軚盤，更一度雙手離軚。從畫面中的地圖可見，車輛正於赤鱲角路駛向港珠澳大橋香港口岸。

該條影片被不少用戶轉發及引用，有人稱這部「小鵬P7」的智駕系統到香港後仍能正常運作，部份旁述提到「就算變道也能自己完成」、「就是他車上面的網絡已經沒有了，然後它（智能駕駛系統）也沒有退出，也沒有變離線」。

根據小鵬汽車官方網站，「小鵬P7」具備AI智能輔助駕駛，指「不限城市、不限路線、不限路況」均能運作。（小鵬汽車網站截圖）

小鵬汽車網站：智駕現階段不包括港澳台

「小鵬P7」是由内地汽車品牌小鵬汽車開發的全電動轎跑車，根據其官方網站，「小鵬P7」具備AI智能輔助駕駛，指「不限城市、不限路線、不限路況」均能運作，惟網站標明「現階段不包括港澳台地區，具體適用範圍和功能以官方發布信息為準」。