粵車南下「黑玻璃」　運輸署：屬短暫逗留車　側窗透光要求不適用

粵車南下入境市區部分周二（23日）起實施，多部粵車兩側車門玻璃較本地車輛不透光，即俗稱的「黑玻璃」，惹來市民質疑是否驗車條件雙重標準。現時香港要求本地車輛擋風及側窗玻璃透光度最少70%，運輸署回覆《香港01》查詢表示短暫逗留車輛擋風玻璃仍需符合要，但就不適用於前座兩側窗玻璃。



中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指，現時香港的《道路交通條例》由港英年代沿用至今，不可使用「黑玻璃」規定有保安考慮。不過，他認為現時環保、節能已是大勢所趨，加上電子倒後鏡普及，香港應考慮放寬有關規定。



有粵車使用兩側窗玻璃不透光，即俗稱的「黑玻璃」，與現時本地車輛的標準不同，引來關注。（網上圖片）

現時本地法例要求，車輛車頭擋風玻璃和前座側窗必須達到70%或以上透光度，後座側窗和車尾擋風玻璃則要求最低44%。不過，網上流傳多張圖片顯示來港粵車僅得車頭擋風玻璃透光，車門玻璃則黑不透光。

運輸署：短暫逗留車輛 前座兩側窗玻璃透光度要求不適用

翻查資料，現時粵車南下的驗車標準，僅要求車頭擋風玻璃必須達到70%或以上透光度，其餘車身玻璃沒有規定。運輸署回覆《香港01》表示，在香港作短暫逗留的車輛，前擋風玻璃透光度不可小於70%，前座兩側窗玻璃透光度要求則不適用，署方稱「參考了其他地方和本港的情況和規定」。

汽車會：內地及國外早年放寬玻璃透光度規定

「參考了其他地方和本港的情況和規定」何解？中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指，現時全球各大車廠，由於環保，都會透過降低玻璃透光度，降低日照帶內的熱能，而內地及國外政府早已放寬玻璃透光度的規定。若粵車南下採用香港要求，預計不少新車都未能入境。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培認為這是一個契機去審視現時香港制度，提到當初政策要求不可使用「黑玻璃」的原因之一，是要讓執法人員能看到車內的人、物件等。不過，現時法例卻容許司機拉上窗簾，他認為政策有矛盾。

雖然降低玻璃透光度對司機觀看後鏡有影響，但隨著電子倒後鏡普及，他認為降低車側玻璃透光度對安全性的影響甚低，認為當局應跟際國際做法，放寛有關規定。