研究揭六指馬鮁等本地魚種有毒物濃度偏高　攝過多或增患癌等風險

城大學者最近連同國際研究團隊發表研究，揭示全球可食用海魚中全氟和多氟烷基物質（PFAS）的污染濃度與人類健康風險的相聯性。團隊早前檢測多種在香港水域捕捉的魚類，結果顯示本地PFAS攝入風險不高，但個別魚種PFAS濃度偏高，包括六指馬鮁、青門鱔、黃姑及紅壇魚。



PFAS是一種人工合成化學物質，廣泛應用於各類工業及消費品，易經食物鏈傳遞，人類若攝食過多，可影響生育能力及增癌症風險，兒童可能發育遲緩。城大海洋環境健康全國重點實驗室主任、化學系講座教授兼理學院副院長梁美儀指，大眾應均衡飲食，減少購買或進食較高PFAS污染濃度的魚種，以降低潛在風險。



PFAS暴露風險圖解。（城大提供）

城大研究揭上述4種本地捕捉魚類PFAS濃度偏高。（城大提供）

城大學者最近連同國際研究團隊發表研究，揭示PFAS的污染濃度與人類健康風險的相聯性。研究分析，消費者即使身處低污染地區，仍可能因食用進口魚類，例如三文魚、吞拿魚、劍魚、鱈魚等，而攝入較高濃度的PFAS。

PFAS濃度偏高本地魚種包括六指馬鮁、青門鱔、黃姑及紅壇魚

團隊早前檢測多種在香港水域捕捉的魚類，結果顯示本地PFAS攝入風險不高，但個別魚種PFAS濃度偏高，包括六指馬鮁、青門鱔、黃姑及紅壇魚。

PFAS廣泛應用於防水衣物及滅火泡沫等 易經食物鏈傳遞

PFAS是一種人工合成化學物質，廣泛應用於各類工業及消費品中，如易潔鍋、防水衣物及滅火泡沫等。由於其極高的化學穩定性，PFAS雖難以在自然環境中降解，但容易在生物體內累積並經食物鏈傳遞，對人類健康構成潛在風險。

一般而言3類魚種具有較高的PFAS攝入風險

城大海洋環境健康全國重點實驗室主任、化學系講座教授兼理學院副院長梁美儀指，一般而言，三類魚種具有較高的PFAS攝入風險，分別是高營養階層掠食性魚類，如六指馬鮁、青門鱔、鱈魚、吞拿魚、劍魚；高脂肪含量魚類，如三文魚、希靈魚、鯡魚；以及底棲魚類，如紅壇魚。

城大海洋環境健康全國重點實驗室主任、化學系講座教授兼理學院副院長梁美儀（右）。（城大提供）

均衡飲食 少食較高PFAS濃度魚種降低潛在風險

城大團隊早前為多種在香港水域捕捉的魚類進行檢測，結果顯示本地的PFAS攝入風險不高，惟個別魚種PFAS濃度偏高，包括六指馬鮁、青門鱔、黃姑及紅壇魚。梁美儀指，大眾應均衡飲食，減少購買或進食較高PFAS污染濃度的魚種，以降低潛在風險。