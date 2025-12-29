城巴明年1月推西貢石澳乘車優惠 小童10個假日坐792M及9號線免費
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
2026年將至，城巴今日（29日）宣布推出「親子遊歷賞」小童免費乘車活動，明年1月每個周末及公眾假期，4至11歲的小童乘搭城巴9號線及792M號線，在成人陪同下毋須繳付任何車資。
該兩條路線分別往返筲箕灣及石澳的9號、以及將軍澳至西貢的792M，前者途中經過被喻為「亞洲最佳市區遠足徑」龍脊郊遊徑，後者則經過獅子會自然教育中心，也可在西貢市中心轉乘其後交通工具往東壩郊遊。
4至11歲小童坐792M及9號線免費 限明年1月周末及公眾假期
城巴今日公布推出「親子遊歷賞」小童免費乘車活動，讓親子在冬日郊遊留下美好記憶，明年1月每個周末及公眾假期，4至11歲的小童乘搭城巴9號線及792M號線，在成人陪同下毋須繳付任何車資。
相關日子合共10日，包括︰1月1日、1月3日、1月4日、1月10日、1月11日、1月17日、1月18日、1月24日、1月25日及1月31日。
推薦一︰石澳道土地灣站下車行龍脊郊遊徑
城巴介紹指，9號線往返筲箕灣及石澳，途中經過的龍脊郊遊徑被喻為「亞洲最佳市區遠足徑」，路線總長度約8.5公里，家長只要在石澳道土地灣站下車，步行片刻即抵達起點。家長回程時可在大浪灣站乘搭相同路線返回市區，在筲箕灣巴士總站下車。
推薦二︰西貢公路北港站下車往獅子會自然教育中心
城巴又介紹指，792M號線往返將軍澳至西貢，沿途經過西貢多個景點，例如途中經過西貢蕉坑的漁農自然護理署獅子會自然教育中心，佔地約16公頃，內有漁館、農館、貝殼館、昆蟲館等展覽館。
中九龍繞道｜城巴首架車通過 座上客冀將軍澳往油尖旺的士生意增中九龍繞道巴士路線｜城巴、九巴周一起多線行經繞道 詳情一覽啟德郵輪碼頭｜城巴辦H20開篷巴士線 兩日載近500郵輪客往尖沙咀前公務員事務局局長羅智光獲委任城巴主席 指將與董事局合作