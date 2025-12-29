城巴明年1月推西貢石澳乘車優惠　小童10個假日坐792M及9號線免費

2026年將至，城巴今日（29日）宣布推出「親子遊歷賞」小童免費乘車活動，明年1月每個周末及公眾假期，4至11歲的小童乘搭城巴9號線及792M號線，在成人陪同下毋須繳付任何車資。



該兩條路線分別往返筲箕灣及石澳的9號、以及將軍澳至西貢的792M，前者途中經過被喻為「亞洲最佳市區遠足徑」龍脊郊遊徑，後者則經過獅子會自然教育中心，也可在西貢市中心轉乘其後交通工具往東壩郊遊。



明年1月每個周末及公眾假期，4至11歲的小童乘搭城巴9號線及792M號線，在成人陪同下毋須繳付任何車資。（城巴圖片）

4至11歲小童坐792M及9號線免費 限明年1月周末及公眾假期

城巴今日公布推出「親子遊歷賞」小童免費乘車活動，讓親子在冬日郊遊留下美好記憶，明年1月每個周末及公眾假期，4至11歲的小童乘搭城巴9號線及792M號線，在成人陪同下毋須繳付任何車資。

相關日子合共10日，包括︰1月1日、1月3日、1月4日、1月10日、1月11日、1月17日、1月18日、1月24日、1月25日及1月31日。

9號線往返筲箕灣及石澳，途中經過的龍脊郊遊徑被喻為「亞洲最佳市區遠足徑」。（城巴圖片）

推薦一︰石澳道土地灣站下車行龍脊郊遊徑

城巴介紹指，9號線往返筲箕灣及石澳，途中經過的龍脊郊遊徑被喻為「亞洲最佳市區遠足徑」，路線總長度約8.5公里，家長只要在石澳道土地灣站下車，步行片刻即抵達起點。家長回程時可在大浪灣站乘搭相同路線返回市區，在筲箕灣巴士總站下車。

西貢萬宜水庫東壩近年深受旅客歡迎。（資料圖片／顏銘輝攝）

推薦二︰西貢公路北港站下車往獅子會自然教育中心

城巴又介紹指，792M號線往返將軍澳至西貢，沿途經過西貢多個景點，例如途中經過西貢蕉坑的漁農自然護理署獅子會自然教育中心，佔地約16公頃，內有漁館、農館、貝殼館、昆蟲館等展覽館。