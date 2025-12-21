中九龍繞道巴士路線｜城巴、九巴周一起多線行經繞道　詳情一覽

中九龍繞道油麻地段今日（21日）通車，城巴明天（22日）開辦首條取道中九龍繞道的機場巴士路線A28X，方便將軍澳及日出康城居民前往機場及港珠澳大橋香港口岸。九巴亦表示，將有7條路線行經中九龍繞道。



城巴宣布於下星期一（22日）開辦首條取道中九龍繞道的機場巴士路線A28X。（城巴提供）

城巴預計，中九龍繞道通車有助減輕中九龍地區的交通負荷，途徑龍翔道、亞皆老街、太子道西、漆咸道北或界限街等路線，例如20、20A、793號線，將有望受惠於縮短行車時間，進而提高公共交通效率。此外，城巴計劃於中九龍幹線及T2主幹道全面通車後，安排往返將軍澳工業邨及長沙灣的路線795號線行經繞道。

城巴預計，中九龍繞道通車後有助減輕中九龍地區的交通負荷。（城巴提供）

中九龍繞道有新巴士路線嗎？城巴開辦機場快線A28X

城巴將於12月22日開辦機場快線A28X，提供清晨班次，方便將軍澳、調景嶺、尚德及日出康城乘客出行。新路線將於每個工作日（星期一至五）提供服務，發揮將藍公路及中九龍繞道的優勢，由日出康城上車最快45分鐘便可直達機場。

此外，新路線於國泰城設有巴士站，切合機場島員工的通勤需要，使用「機場及港珠澳口岸員工乘車優惠計劃」的合資格八達通，可享車費低至約6折優惠。乘客亦可預先選購城巴機場快線來回車票，以8折車費優惠，即港幣70元乘搭兩程往返機場及市區的指定城巴機場快線。

九巴33X（來往荃灣西及油塘）由12月22日起經中九龍繞道。(九巴提供圖片)

九巴259S（來往屯門龍門居與觀塘碼頭）由12月22日起經中九龍繞道。(九巴提供圖片)

中九龍繞道有什麼九巴路線行經？7條路線包括2新線

九巴指，屆時有會有7條路線行經中九龍繞道（油麻地段），包括新開辦的252S（來往屯門恒順園及觀塘碼頭）及33X（來往荃灣西及油塘）；以及安排5條現有路線，258X、259S（來往屯門龍門居與觀塘碼頭）、259X 、268P及269S改行繞道。

九巴又指，正研究將其他包括行駛將軍澳及新界西的巴士路線改經中九龍繞道（油麻地段），讓將軍澳及其他地區居民亦能受惠。