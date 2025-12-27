醫管局指公院調整收費完成最後測試　籲勿心急「衝閘」會彈性處理

公立醫院收費下月元旦日（1月1日）起調整，醫院管理局聯網服務總監王耀忠今早（27日）在電台節目訪問中指，醫院不同系統已完成最後測試，有信心按預期推行；當局又指病人不用在新收費前衝閘，會寬鬆處理並加派人手維持秩序。



公立醫院收費下月元旦日（1月1日）起調整。（資料圖片）

有信心按預期推行 已考慮不同場景及應對預案

公立醫院收費下月元旦日（1月1日）起調整，醫院管理局聯網服務總監王耀忠今早（27日）在香港電台節目《星期六問責》訪問中指，醫院不同系統，包括收費、取藥等，已經調整和更新，並已完成最後測試，所有系統亦相當穩定，有信心可按預期時間推行；當局又指病人不用在新收費前衝閘，會寬鬆處理。他又指，首階段適應期很重要，已經考慮不同場景以及相應預案。

醫院管理局聯網服務總監王耀忠今早在電視節目訪問中指，醫院不同系統，已完成最後測試，有信心可按預期時間推行。（資料圖片／醫管局提供）

過午夜去急症室仍有彈性安排 加派人手維持秩序

醫院管理局總行政總理潘綺紅表示，急症室調整收費並非第一次，前線人員相當熟悉流程。她呼籲，不用心急在收費調整前「衝閘」，最重要是如果身體不舒服才去急症室，若過了午夜12時，系統有空間酌情處理，亦會加派人手維持秩序。她續指：「所以最重要不應有衝閘，那個樣貌很令人驚恐，不需用這個心態去做。有需要去到如真的過了零時少許時間，同事會稍作彈性安排。」

公立醫院收費下月元旦日（1月1日）起調整。(夏家朗攝）

服務初期會安排超過1,000名服務大使

王耀忠表示，過去一段時間做了很多準備工作，包括對內對外宣傳，向市民、同事和病人講解改革的不同環節、涵蓋範圍和大家關心的事項，提到病人最擔心醫療收費減免機制，關注相關過程如何運作、哪些人受惠、如何申請等。他指出，已經在不同聯網安排超過100人的專隊協助病人，目前運作大致暢順，服務初期亦會安排超過1,000名服務大使，在不同醫院協助病人。