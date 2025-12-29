殺校｜風之后李麗珊母校長洲官中停辦　跨島與灣仔官中合併

「風之后」李麗珊母校、有過百年歷史的長洲官立中學因收生不足，跌入殺校網，校方最後決定與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併。教育局今日（29日）表示，仔細審視兩所中學的合併計劃書後，已批准由2026/27學年起合併兩校的中一和中四級。長洲官中將於2026/27學年起停辦中一和中四級，學校將於2028/29學年結束營辦。



「風之后」李麗珊母校、有過百年歷史的長洲官立中學。（資料圖片／鄭子峰攝）

長洲官中本學年中一僅開一班而跌入「殺校網」

教育局9月15日到各官立及津貼中學和小學數人頭，於1908年創立、「風之后」李麗珊母校長洲官立中學，於本學年的核准中一班級數目僅為一班，跌入「殺校網」。校方須向教育局提交學校發展方案，以決定未來路向；校方最後決定與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學合併。

灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學。(網上圖片)

長洲官中明年新學年起停辦中一及中四 28/29學年結束營辦

教育局今日表示，仔細審視兩所中學的合併計劃書後，已批准由2026/27學年起合併兩校的中一和中四級。長洲官中將於2026/27學年起停辦中一和中四級，學校將於28/29學年結束營辦。

校管會10成員 僅6人贊成合併方案

不過，合併方案曾惹來校友不滿。方案由校管會通過，但校管會成員、校友代表劉永樂透露，當局在開會當日臨時委任多兩名代表加入校管會，最終在10位在席成員下，6票贊成、1人反對、3人棄權，以僅過半數情況下通過方案。劉永樂批評當局做法不擇手段、可恥但符合程序。