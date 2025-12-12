欲參觀西九故宮古埃及展！港女生擺烏龍「買這門票」　網民：笑死

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展 —— 埃及博物館珍藏」於11月20日向公眾開放。有女生在社交平台分享，指她經由網上平台購買門票，詎料到達時卻無法入場，之後職員檢查發現她錯買位於埃及的大埃及博物館門票，故崩潰稱「我人生第一次覺得自己咁弱智」。



有網民不禁留言調侃，「多謝提供笑話」、「你買到咁高階，香港呢邊幫唔到你」、「退而求其次，去住埃及嗰個先啦」，亦有人建議樓主可以嘗試向平台申請退款。



有女生於網上平台購買西九故宮博物館埃及展門票，卻誤買另一門票，笑瘋全網。（「threads＠vvvviiiiik」圖片）

網購西九故宮博物館埃及展門票

「想同大家講個笑話」，女事主在threads帳號發帖，指她經由網上平台購買門票，欲前往（西九）故宮博物館參觀埃及展，詎料她到達現場在門外檢查門票時，形容該職員「嘟極都嘟唔到」，更稱「咦？點解個錢係$1,450嘅？咩嚟㗎？」之後發現她原來錯誤訂購位於北非國家埃及的博物館。

事主誤買埃及博物館門票：第一次覺得自己咁弱智

從樓主貼出的照片所見，她在該平台購買2張要價1,450埃及鎊（約237港元）的門票，不過地址卻是位於埃及的大埃及博物館，她因而自嘲「我人生第一次覺得自己咁弱智」，無奈詢問「我仲有無得醫？有無人可以救返我」。

事主誤買2張要價1,450埃及鎊，位於埃及的博物館門票。（「threads＠vvvviiiiik」圖片）

網民笑瘋：樓主有無隨意門？

帖文引來網民恥笑，「俾你笑死」、「多謝提供笑話」、「真心佩服你，喺呢度同我哋分享，真係眾樂樂」、「你買到咁高階，香港呢邊幫唔到你」、「考古精神值得學習」、「樓主有無隨意門？」、「可能係埃及諸神暗示緊香港個展覽唔會滿足到你，叫你直接去埃及」、「退而求其次，去住埃及嗰個先啦」、「又有理由去旅行喇」。有留言則建議樓主向平台申請退款，或「睇下有無喺埃及Threads友幫你用咗佢」。

網民分享類似經歷：下次就會小心

另有網民分享類似「大頭蝦」經歷，「我試過係去澳洲墨爾本NGV嘅MoMA，但買咗紐約嘅MoMA」、「OMG，我搵到同類！我同家中老人家去台灣故宮博物館，但係買咗香港嗰個」、「我試過喺東京買錯咗（大阪）通天閣飛」、「我都試過買錯表演場次」，並安慰樓主「下次就會小心」。

