求心｜東涌男教師受感染情況危急　仍未獲捐心　校長再籲伸援手

44歲東涌天主教學校任職中學部教師余肇熙（熙SIR）上月20日運動後心口疼痛後嚴重心臟衰竭，在深切治療部留醫至今，情況危殆。醫管局上周四（20日）呼籲市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人心臟。相隔6日，東涌天主教學校校長林志江今日（26日）表示，熙SIR目前情況仍然危急，受到感染，希望有善心人可以幫忙，救回熙SIR的生命，因他的生命能影響更多、有正能量的生命。



44歲東涌天主教學校任職中學部教師余肇熙（熙SIR）上月20日運動後出現心口疼痛後嚴重心臟衰竭，在深切治療部留醫至今，情況危殆，急需接受器官移植。（醫管局提供。）

校長：熙SIR近日抵抗力差有感染 情況危急

林志江今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，熙SIR已留醫深切治療部超過一個月，之前「情況好壞」，不符接受器官捐贈的條件，但復來有奇蹟出現，他的心贓亦「強壯返」，可以接受器官移植。不過，他指熙SIR最近抵抗力不太理想，所以有感染出現，目前狀況仍然危急及不理想。

他又說，希望熙SIR不用換心，可以靠自己心臟康復，但按醫生所說，接受心臟移植應是唯一有望康復的途徑。熙SIR在東涌天主教學校執教15年，林志江形容其為人很低調、溫和，細心及好學。

醫生指移植心臟是唯一有望康復途徑

熙SIR喜歡哲學書，會與學生一同分享，亦很重視學生言行舉止，會耐心地向學生循循善誘，例如發現學生的校褲有皺痕，便會教學生如何摺疊可令校褲不會有皺痕。他又說，有舊生得知熙SIR情況後都感到震驚及傷心，並希望可以每日了解老師的最新狀況。

林志江稱，他們作為天主教學校，會為熙SIR祈禱，早前亦為熙SIR辦過兩次祈禱聚會，有數百人出席。至於熙SIR家人，林志江稱他們都很徬徨、擔心及六神無主，因為「爸爸得一個」，而且熙SIR是家庭的靈魂人物，他亦很疼愛兩個女兒，不在時家人會「唔知點算」。

男病人為東涌天主教學校的中學部教師。（醫管局提供）

校長冀有心人救熙SIR一命 讓他續影響生命

林志江亦表示，熙SIR現時有意識，聽到較感動的話語時會「眼濕濕」有反應，為免刺激他，眾有「唔係好敢去表達」，所有關愛訊息只會向其太太表達，亦是尊重其家人的意願。

他最後指，有任何關於熙SIR的事都可以聯絡學校，希望有善心人能幫助熙SIR，明白不是一定會有，但亦冀求可以救回熙SIR的生命，因他會影響好多生命，「會帶嚟正能量的生命」。

男病人育有兩名年幼的女兒。（醫管局提供圖片）

男病人10月20日急性大動脈撕裂送伊利沙伯醫院搶救

醫院管理局早前公布，該名急需換心的病人過往健康良好，10月20日運動後出現心口疼痛，前往將軍澳醫院求醫，獲安排入院，翌日經電腦掃描發現為急性大動脈撕裂，隨即被緊急轉往伊利沙伯醫院搶救，並接受大動脈置換和主動脈心瓣置換手術。

男病人為東涌天主教學校的中學部教師。（醫管局提供圖片）

目前需依靠體外人工肺支援呼吸

不過病人術後出現嚴重心臟衰竭，一直在深切治療部留醫，並一度出現嚴重肺部衰竭，需依靠體外人工肺支援呼吸。醫護團隊一直密切監察其臨床情況，提供所需治療，並安排進行心臟移植配對及評估。病人目前被列入心臟移植輪候名單，急需進行心臟移植手術，故向公眾作緊急呼籲。

姓名︰余肇熙

性別︰男

年齡︰44

血型︰AB+

職業︰教師



男病人現時在伊利沙伯醫院留醫。（資料圖片）

醫管局同時盡快按程序向內地尋求幫助

醫管局指，鑑於男病人情況十分危急，除了積極在香港為病人尋找合適心臟外，亦將盡快通過相關程序向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，同時當地沒有合適病人接受作移植，可協調跨境捐贈器官至香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。

醫管局強調，當尋獲合適的心臟時，將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術，為病人帶來重生的希望。

過病人術後出現嚴重心臟衰竭，一直在深切治療部留醫。（資料圖片）

醫管局︰器官移植往往是病人延續生命的唯一希望

醫管局指又指，對於器官衰竭的危急病人，器官移植往往是他們延續生命的唯一希望，當離世病人及家屬施予無私大愛，捐出遺體器官以救助性命垂危的病人，不僅給予危急病人重生的希望，更讓病人家屬在艱難中得以解困。

醫管局呼籲市民，發揮大愛與關懷精神，讓愛承傳，為正在奮力求生的病人送上祝福和重生的希望。