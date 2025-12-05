宏福苑大火｜麥當勞︰3間大埔通宵店向災民提供免費飲食至明年3月
撰文：歐陽德浩
大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡，一方有難，八方支援，社會各界紛紛伸出援手。香港麥當勞今日（5日）公布，大埔區3間通宵營業的麥當勞分店，未來3個月繼續為受影響的居民及有關人士提供免費食物及飲品，直至2026年3月初。下文附有分店地址。
麥當勞3間大埔通宵店繼續為災民提供免費食物飲品
大埔宏福苑五級火災後，大批災民痛失家園，無家可歸。香港麥當勞今日傍晚公布，大埔區3間通宵24小時營業的麥當勞分店，未來3個月繼續為受影響的居民及有關人士提供免費食物及飲品，直至2026年3月初。
大埔墟麥當勞（大埔墟廣福道70號寶康大廈地庫）
太和麥當勞（太和邨太和商場102號舖）
昌運麥當勞（大埔安慈路4號昌運中心57-66號地下）
麥當勞每日到社區中心為災民送上早餐「麥麥送暖」
麥當勞又指，一直與社會福利署保持聯繫，每日到社區中心向受影響人士送上早餐，給予關懷及支持。「香港麥當勞會繼續為大家麥麥送暖。」
