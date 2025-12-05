宏福苑大火｜麥當勞︰3間大埔通宵店向災民提供免費飲食至明年3月

大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡，一方有難，八方支援，社會各界紛紛伸出援手。香港麥當勞今日（5日）公布，大埔區3間通宵營業的麥當勞分店，未來3個月繼續為受影響的居民及有關人士提供免費食物及飲品，直至2026年3月初。下文附有分店地址。



▼12月2日 大埔宏福苑大火死難者「頭七」 市民到場悼念▼



+ 23

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

麥當勞3間大埔通宵店繼續為災民提供免費食物飲品

大埔宏福苑五級火災後，大批災民痛失家園，無家可歸。香港麥當勞今日傍晚公布，大埔區3間通宵24小時營業的麥當勞分店，未來3個月繼續為受影響的居民及有關人士提供免費食物及飲品，直至2026年3月初。

大埔墟麥當勞（大埔墟廣福道70號寶康大廈地庫）

太和麥當勞（太和邨太和商場102號舖）

昌運麥當勞（大埔安慈路4號昌運中心57-66號地下）



大埔區3間通宵24小時營業的麥當勞分店，未來3個月繼續為為受影響的居民及有關人士提供免費食物及飲品。（資料圖片）

麥當勞每日到社區中心為災民送上早餐「麥麥送暖」

麥當勞又指，一直與社會福利署保持聯繫，每日到社區中心向受影響人士送上早餐，給予關懷及支持。「香港麥當勞會繼續為大家麥麥送暖。」