房委會建議西環邨2029一次過拆遷重建　居民可入住加惠民道公屋

房委會今日（30日）向九龍城區議會提交馬頭圍邨和西環邨重建建議方案，馬頭圍邨將首先重建洋葵樓及水仙樓等地，受影響居民預計可於2028年搬遷。經重建後，馬頭圍邨單位數目可由2075個達到約4000個；西環邨方面，原本636個單位，重建後單位數量至約1100個。該邨將於2029年一次過清拆及搬遷，住戶可遷到鄰近的加惠民道第一期公營房屋發展項目。



提交馬頭圍邨和西環邨重建建議方案。其中馬頭圍邨將分兩期重建，第一期清拆範圍包括洋葵樓、水仙樓、馬頭角道政府合署以及少年警訊會所，受影響住戶預計可於2028年搬遷至土瓜灣道及新美東邨公屋。

第二期清拆未公佈時間，範圍包括玫瑰樓、夜合樓和芙蓉樓，受影響住戶可搬到第一期重建後的馬頭圍邨

西環邨方面，現時有636個單位，預計重建後更可以增加460個單位至約1100個。受影響的住戶可全數遷至加惠民道第一期公屋單位，預計可於2029年入伙。

房委會建議，受清拆影響住戶可獲發放住戶搬遷津貼，以協助他們支付部分搬遷開支。合資格單身人士和二人家庭不論年紀亦可選擇領取「替代配屋津貼」，以代替入住公屋的選擇。房委會亦建議，所有受房委會已公布公屋清拆計劃影響的住戶如欲購買資助出售單位以代替入住公屋，可選購在目標清空日期前推出的資助出售單位，並可較其他申請者優先選樓。