大坑西邨重建｜再有1住客達成和解　現只餘下7戶需藉聆訊處理

大坑西邨重建計劃因數名住客拒遷出而未能施工，負責有關項目的平民屋宇有限公司（下稱：平屋）循民事訴訟，要求餘下數名住客遷出，其中6人的訴訟今(25日)續，平屋代表稱，再與一名住客達成和解，故就本案5人及另兩名下月聆訊的住客，現只餘下7人仍未達和解。



屋邨的經理出庭作供時透露，大坑西邨自1997年起沒有加租，以他所知，每月租金僅約800元，他承認大坑西邨的居民都是獲授權佔用單位的人士，不同意租約有隱含條款，令住戶有權永久租住。



原告香港平民屋宇有限公司，其代表律師今透露，已與被告馮德樂達成和解，故現在的訴訟餘下的5名被告：甄國業、曹綽芝、關偉建、馬媚媚、譚蕙蘭。

大坑西邨重建計劃因有部份住戶未有遷出而受阻，平屋因而循法律途徑要求他們遷出。（吳美松攝）

馮和解後想呈信件給法庭

平屋的律師稱，馮將會交還單位，餘下針對馮的審訊亦會取消，並要求法庭不要作訟費命令。馮的代表律師指，馮撰寫了一封信以表達心路歷程，欲呈交法庭，但遭原告反對。馮今有留在旁聽席，並透露信件內容牽涉賠償金額及訟費等問題。

官稱怕影響審訊不會閱讀信件

法官陳錦泉稱不會作訟費命令，但指平屋向各被告提出訴訟，只是想取回單位的管有權，背後的安排，無論是賠償或回遷的安排，都不是法律可決定的議題。且現在另有2案將在10月審理，陳官稱為保公平，不應閱讀未經正式程序呈交的證據，以免對聆訊造成不必要的影響，故不會閱讀有關的信件。

女被告指祖父曾購買光民村單位

法庭亦繼續餘下5名被告的聆訊。正懷孕的女被告曹綽芝稱，其祖父曾以真金白銀買下大坑西邨前身的光民村的單位，以合約而言，該單位是其祖父的財產。但陳官指，法庭只審理大坑西鄒單位的管有權，其他部份無法干預，又說：「要跟法律理據，而非人情去審理。」

自1997年起沒有加租且租金只約800元

屋邨經理侯劍強亦有出庭作供，以接受辯方大律師盤問。辯方律師指平屋成立目的是租或出售房屋予獲政府批准的居住者，及符合入息審查的人士。通常住戶在首次租住或轉户主時，都需要申報收入。律師指侯在供詞曾指平屋的租金低廉，居民應可有儲蓄，最終應可負擔其他居所。

候稱大坑西邨自1997年起便沒有加租，以他所知平均租金也僅800多元，比市面為低，不確定本案被告是否有能力負擔其他居所。候稱有見過領綜援、需要幫助的人士，但亦見過有住戶駕駛名貴車輛。

不同意租約指被告有續租權

侯同意大坑西邨的居民是獲授權佔用單位的人士，律師遂指該邨的居民多年來亦有租用權。惟陳官指，這權利不是以慣性可以成立的因素，遂以去超市作比喻，若一個人因為與老闆相熟，每次購物均可有九折優惠，但有天由員工收款時，則沒有給予折扣，亦不代表他有權取回差額。

候亦同意平屋以低廉租金出租單位，目的是不想住戶沒有居所，但不同意租約含隱含條款，令被告可有續租的權利。

案件編號：DCCJ5505、5507、5509、5546、5582/2023、DCCJ39/2024