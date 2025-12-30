醫療氣體明年6.14起納藥劑製品規管　業界銷售須註冊及領藥商牌照

衞生署今日（30日）提醒業界，由2026年6月14日起，醫療氣體將納入藥劑製品的法定規管，若要在本港市場合法銷售，必須先向香港藥劑業及毒藥管理局註冊。從事醫療氣體的製造、批發或零售業務的公司，亦必須根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）領取相關的藥商牌照。若尚未向管理局申領牌照或註冊，須在上述規管生效前盡快行動，以免觸犯法例。



衞生署今日提醒業界，由2026年6月14日起，醫療氣體將納入藥劑製品的法定規管。（資料圖片）

香港藥劑業及毒藥管理局於2024年6月14日決定將醫療氣體納入《藥劑業及毒藥條例》下的藥劑製品規管，並將含一氧化二氮（笑氣）和一氧化氮的醫療氣體按處方藥物規管。管理局給予業界兩年時間準備，以便取得相關牌照，並為其相關產品註冊。

就有關規管內容，衞生署指今日已再次去信提醒業界並通知其他持份者。申請相關牌照及註冊的詳情，可瀏覽香港藥劑業及毒藥管理局網頁或衞生署藥物辦公室網頁；有關規管醫療氣體的資訊，則可瀏覽衞生署藥物辦公室網頁。

根據《藥劑業及毒藥條例》，非法管有或銷售未經註冊的藥劑製品或處方藥物，以及無牌製造或批發藥劑製品均屬刑事罪行。一經定罪，每項罪行最高可判罰款100,000元及監禁兩年。