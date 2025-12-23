麗安邨巴基斯坦男嬰染麻疹　上周五到同一私家診所40人需醫學監察

衞生署衞生防護中心今晚（23日）公布，一名由巴基斯坦來港的外籍七個月大男嬰感染麻疹，列為外地輸入個案。



男嬰居於深水埗麗安邨，上周五（19日）曾到區內一間私家醫生診所求醫，中心正聯絡曾在當日同一時段到訪該私家診所的接觸者，約有40人，以進行醫學監察及找出是否涉及高危人士。基於私隱，衛生署無公開診所資料



由巴基斯坦來港的外籍七個月大男嬰感染麻疹 ，他居於深水埗麗安邨。（資料圖片 /梁煥敏攝）

男嬰潛伏期內不在香港 列輸入個案

衞生防護中心表示，該名七個月大男嬰於上周三（17日）起出現發燒、咳嗽及流鼻水，並於上周五（19日）向私家醫生求醫。他於本周日（21日)起出現皮疹，同日被帶到明愛醫院急症室求醫，獲安排留院接受治療。他的臨床樣本經檢測後證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。他正接受隔離治療，現時情況穩定。

病人於10月1日至12月16日逗留在外地。由於男嬰在整個潛伏期內不在香港，故此列為外地輸入個案。

男嬰母親上周四發燒 中心正安排檢測

中心表示，流行病學調查顯示，男嬰尚未適齡接種第一劑麻疹疫苗。他的父母為家居接觸者，亦是同行人士，他們過去未曾接種麻疹疫苗。病人的母親於上周四（18日出現發燒，中心正為其安排檢測。

同一時段到訪該私家診所40名接觸者需進行醫學監察

中心表示，除前往求診外，病人於傳染期內主要留在居所。中心正聯絡曾在上周五（19日）同一時段到訪該私家診所的接觸者，以找出是否涉及高危人士，並評估他們對麻疹是否具備免疫力，及安排未具備免疫力的接觸者接種麻疹疫苗。中心會繼續對相關接觸者進行醫學監察，並要求相關私家診所負責人如發現出現麻疹病徵的人士，應向中心報告，以便中心跟進。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，麻疹在全球多個地方一直為風土病。（資料圖片／黃浩謙攝）

徐樂堅籲往麻疹流行地區的市民 應及早檢視自己疫苗接種紀錄及病歷

中心總監徐樂堅醫生表示，麻疹在全球多個地方一直為風土病。近期部分海外國家的麻疹個案呈上升趨勢，其中北美洲（包括美國及加拿大）、歐洲及東南亞地區（包括越南、柬埔寨和菲律賓），因疫苗覆蓋接種率偏低而出現麻疹持續爆發；日本和澳洲今年錄得的麻疹個案亦有所上升。

他指海外大部分個案未曾接種麻疹疫苗或疫苗接種史不詳，反映了維持整體高疫苗接種率及群體免疫力的重要性。因此計劃前往麻疹流行地區的市民，應及早檢視自己的疫苗接種紀錄及病歷。

若以往未經化驗確診感染麻疹，以及從未或不確定曾否接種兩劑麻疹疫苗，應在出發前最少兩星期諮詢醫生接種疫苗。對麻疹沒有免疫力的懷孕婦女及計劃懷孕婦女，以及仍未適齡在「香港兒童免疫接種計劃」下接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗的未滿一歲的兒童，不應前往出現麻疹爆發的地區。」