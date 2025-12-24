聖誕節｜衞生署四大健康攻略籲遠離酒精　忌芝士蛋糕宜選去皮火雞

聖誕及新年假期將至，大時大節總少不了與朋友聚會，衞生防護中心今（24日）發布節日假期四大健康「攻略」，包括預防流感及諾如病毒等傳染病；應遠離酒精，避免忌一次過飲用五罐啤酒或五杯烈酒，以免增加酒精中毒、道路交通意外及進行不安全性行為等風險；遵守均衡飲食和「三低一高」的原則，應避免選擇一些高脂、高糖的甜品，例如芝士蛋糕，宜選低脂肉類菜式，例如去皮火雞肉、魚柳等；保持適量運動和休息，步行適合一家大小參與。



攻略一：預防傳染病 切勿以生雞蛋作為火鍋蘸醬

衞生防護中心提醒市民節日聚會時，要特別留意個人衞生和採取預防措施。觸摸口鼻眼前後、觸摸扶手或門把等公共設施後、咳嗽或打噴嚏後都應徹底清潔雙手。中心總監徐樂堅指，諾如病毒在冬天，即約12月至3月期間較為活躍。由於病毒具高度傳染性，受影響人士即使接觸少量病毒，亦有機會受感染。要預防急性腸胃炎及諾如病毒感染，必須經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前及如廁後。

他又提醒，節慶期間市民較多機會舉行派對安排食物到會或火鍋，要預防食物中毒，所有食物亦必須徹底清潔並煮熟後方可食用；處理貝類海產時，須洗淨外殼並去除內臟，才可進食。此外，切勿以生雞蛋作為火鍋蘸醬，並應使用不同筷子夾取生熟食物，以免交叉污染。

攻略二：飲食宜三低一高 宜先吃蔬菜

衞生防護中心又提醒，無論在家中或外出慶祝，市民都應緊守均衡飲食和「三低一高」的原則，應留意用餐時的進食次序，宜先進食蔬菜，以增飽腹感。市民每日應最少進食三份蔬菜，而一份蔬菜約等於一碗沙律菜。沙律如需調味，宜選醋或少許橄欖油。另外，可選以烤焗、蒸煮等方法烹調的低脂肉類菜式，例如去皮火雞肉、魚柳等，並避免進食加工肉類，例如凍肉拼盤。

市民亦應避免選擇一些高脂、高糖的甜品，例如芝士蛋糕。市民可選擇以新鮮水果作甜品。至於小食方面，市民可選擇一些較健康的類別，例如焗薯片、焗番薯片、粟米片、原味果仁（無添加鹽）及低脂爆谷，並控制小食的分量，或以水果作小食，以達到每日最少兩份水果的目標。

攻略三：遠離酒精 忌一次過飲用五罐啤酒或五杯烈酒

中心建議市民遠離酒精，強調即使少量飲酒亦可能危害健康，建議市民以無酒精方式慶祝佳節。飲酒人士務必節制分量，避免一次過攝入過量酒精，即一次過飲用相當於五罐啤酒或五杯烈酒，又提醒每克酒精七千卡路里，容易導致體重上升。

攻略四：平衡運動與休息 可一家大小步行

中心鼓勵市民於節日期間不忘照顧身心，透過運動與休息的平衡，享受真正健康愉快的長假期，並指運動不單有助消耗節日攝取的額外卡路里，還可以幫助減低患上非傳染病的風險和改善精神健康。

徐樂堅提到，步行適合一家大小共同參與，是一項簡單易行的體能活動，不僅能改善心肺功能、強化肌肉和鞏固骨骼，更有助預防肥胖、高血壓和糖尿病。