麻疹｜巴基斯坦返港母子先後確診　同日到同一私家診所者無現病徵

衞生署衞生防護中心昨日（23日）公布，一名由巴基斯坦來港的外籍七個月大男嬰感染麻疹，其22歲母親也出現病徵，她的臨床樣本經檢測後證實亦對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，正在瑪嘉烈醫院接受隔離治療。母子整個潛伏期都不在香港，故被列為外地輸入個案。



兩母子居於深水埗麗安邨，母親曾於上周五（19日）帶兒子到過區內一間私家診所求醫，中心已聯絡曾在當日同一時段到訪該私家診所的接觸者，暫時沒有發現接觸者中有孕婦、免疫力弱或一歲以下嬰兒，亦沒有接觸者出現麻疹病徵。中心要求相關私家診所負責人如發現出現麻疹病徵的人士，應向中心報告，以便中心跟進。



由巴基斯坦來港的外籍七個月大男嬰及其母親感染麻疹 ，他們居於深水埗麗安邨。（資料圖片 /梁煥敏攝）

母子整個潛伏期都不在香港 女病人不曾接種麻疹疫苗

衞生防護中心表示，男嬰的母親自上周四（18日）起出現發燒，但沒有其他病徵，她亦沒有求診。由於其子經檢測後證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，中心在進行個案追蹤和流行病學調查時發現女病人出現病徵，遂安排她入院進行檢測。她的臨床樣本經檢測後證實亦對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，正在瑪嘉烈醫院接受隔離治療，現時情況穩定。

女病人與兒子於10月1日至12月16日逗留在外地，整個潛伏期都不在香港，故被列為外地輸入個案。流行病學調查顯示，22歲女病人不曾接種麻疹疫苗。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（深圳市衞生健康委員會）

母帶子12.19到過一間私家診所求醫 衞生署已聯絡同時段到訪者

中心表示，母子曾於上周五（19日）到過一間私家診所，中心已聯絡曾同日同一時段到訪該私家診所的接觸者，以找出是否涉及高危人士，暫時沒有發現接觸者中有孕婦、免疫力弱或一歲以下嬰兒，亦沒有接觸者出現麻疹病徵。中心會繼續對相關接觸者進行醫學監察，並要求相關私家診所負責人如發現出現麻疹病徵的人士，應向中心報告，以便中心跟進。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，麻疹在全球多個地方一直為風土病。（資料圖片／黃浩謙攝）

徐樂堅籲往麻疹流行地區市民 應及早檢視自己疫苗接種紀錄及病歷

中心總監徐樂堅醫生表示，麻疹在全球多個地方一直為風土病。近期部分海外國家的麻疹個案呈上升趨勢，其中北美洲（包括美國及加拿大）、歐洲及東南亞地區（包括越南、柬埔寨和菲律賓），因疫苗覆蓋接種率偏低而出現麻疹持續爆發；日本和澳洲今年錄得的麻疹個案亦有所上升。

他指海外大部分個案未曾接種麻疹疫苗或疫苗接種史不詳，反映了維持整體高疫苗接種率及群體免疫力的重要性。因此計劃前往麻疹流行地區的市民，應及早檢視自己的疫苗接種紀錄及病歷。

若以往未經化驗確診感染麻疹，以及從未或不確定曾否接種兩劑麻疹疫苗，應在出發前最少兩星期諮詢醫生接種疫苗。對麻疹沒有免疫力的懷孕婦女及計劃懷孕婦女，以及仍未適齡在「香港兒童免疫接種計劃」下接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗的未滿一歲的兒童，不應前往出現麻疹爆發的地區。」